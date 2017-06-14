Детям-сиротам купят квартиры

На заседании славянского исполкома 14 июня было принято решение об утверждении количества квартир, которые будут приобретены городским советом в рамках программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Согласно ему, планируется покупка одной однокомнатной квартиры, двух 2-комнатных квартир и одной 4- или 5-комнатной квартиры.

Общая сумма средств, которые будут израсходованы на приобретение недвижимости, составляет 1 млн. гривен. В реализации программы участвуют местный и областной бюджеты в равных долях.

По словам начальника отдела по учету и распределению жилой площади Анны Стешенко, будущие владельцы квартир уже определены. Покупкой недвижимости займется специальная конкурсная комиссия из числа сотрудников управления коммунальной собственности.