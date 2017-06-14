Детям-сиротам купят квартиры

|14 июня 2017
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На заседании славянского исполкома 14 июня было принято решение об утверждении количества квартир, которые будут приобретены городским советом в рамках программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Согласно ему, планируется покупка одной однокомнатной квартиры, двух 2-комнатных квартир и одной 4- или 5-комнатной квартиры.
Общая сумма средств, которые будут израсходованы на приобретение недвижимости, составляет 1 млн. гривен. В реализации программы участвуют местный и областной бюджеты в равных долях.
По словам начальника отдела по учету и распределению жилой площади Анны Стешенко, будущие владельцы квартир уже определены. Покупкой недвижимости займется специальная конкурсная комиссия из числа сотрудников управления коммунальной собственности.
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История с долгами за газ, которые украинцам насчитали задним числом, вновь становится актуальной. Тема всплыла из-за новшеств в начислении субсидий за оплату коммунальных услуг. Теперь, согласно законодательству, граждане, имеющие задолженность хотя бы по одной услуге, лишаются права на получение данного вида соцпомощи, пока долги не будут погашены либо реструктуризированы. На сегодняшний день вопрос остается открытым. Горгаз настоятельно рекомендует долги погасить. Мэр Славянска предлагает подождать.
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• Чем встречают гостей озера Славянского курорта
• Что делать славянцам со «спорными» долгами за газ
• Получателям субсидий предлагают погасить долги
• Следят ли патрульные за скоростью
• Бесплатные лекарства получили 5 тысяч человек
• На ремонт дорог ищут подрядчиков
• Алексея Солодовникова проводили на пенсию
• В Славянске состоялся футбольный турнир памяти Юрия Скиданова
13 июня 2017
• ФК «Андреевка» - ФК «Славянск»: разгром за один тайм
• Пятерка для «Питтсбурга», пятерка для «Голден Стэйт»
• Король грунта Надаль и железные нервы Остапенко
• Финляндия-Украина: «Игра забывается, результат остается»
8 июня 2017
• В Славянске начали ходить дополнительные троллейбусы
• В Славянске восстановили больше половины пожарных гидрантов
• «Славгорводоканал» начал тестировать «Личный кабинет»
• Водоканал ликвидировал крупную утечку в центре города
• Как не стать жертвой аферистов
• Житель Николаевки хранил дома минометную мину
• На железной дороге погиб мужчина
• «Оазис» и «Фо степ» покажут отчетные концерты
• Славянцы стали чаще «страдать животом»
• В автомобильной аварии в Лиманском районе пострадали три человека
• Славянску дают 35 миллионов на ремонт роддома
7 июня 2017
• Свитолина в четвертьфинале Ролан Гарроса проиграла Халеп в трех сетах
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На заседании славянского исполкома 14 июня было принято решение об утверждении количества квартир, которые будут приобретены городским советом в рамках программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.