В первом квартале бюджет Славянска перевыполнен

|15 июня 2017
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По итогам первого квартала текущего года городской бюджет оказался перевыполненным. Об этом на заседании исполкома 7 июня рассказал начальник финансового управления Игорь Ковалев (на фото).
В отчетном периоде в городскую казну поступило 292,5 миллиона гривен. Эта сумма составляет 31,5% от уточненного годового плана, 101,5% от плана на 1 квартал и на 40,5% больше размера поступлений соответствующего периода 2016 года.
75,3 миллиона бюджету принесли налоги, сборы и другие обязательные платежи.
Больше всего поступлений — 63,2% - традиционно принес налог с доходов физических лиц. В отчетном периоде его размер составил почти 47,6 млн. грн. По сравнению с 1 кварталом 2016 года, поступления за счет НДФЛ увеличились на 17% (почти 7 млн. грн.). Это произошло благодаря повышению минимальной зарплаты. Задолженность по налогу на конец 1 квартала составила 2,4 млн. гривен, уменьшившись с начала года на 963,6 тысяч.
Второе место по величине поступлений занимают местные налоги и сборы — 18,7 млн., или 24,8%. В их числе: единый налог (10,8 млн. грн.), плата за землю (7,6 млн. грн.), налог на недвижимость (151,1 тыс. грн.), транспортный налог (133,1 тыс. грн.), туристический сбор (7,1 тыс. грн.). Размер задолженности составил 9,8 млн. гривен, увеличившись с начала года на 1,1 млн.
На третьем месте - акцизный налог с розничной торговли. Он составил 7 млн. гривен, или 9,3% доходной части бюджета. При этом плательщики задолжали бюджету 34,1 тыс. грн., с начала года сумма выросла на 1,7 тысячи.
В специальный фонд бюджета поступило 6,8 миллиона гривен. Это на 22% меньше, нежели в аналогичном периоде минувшего года. Снижение произошло за счет уменьшения собственных поступлений в бюджетных учреждениях, размер которых составил 6,6 миллиона.
210,4 миллиона гривен городская казна получила в виде межбюджетных трансфертов. 205,8 млн. в этой сумме - субвенции, 4,6 млн. - дотации областного и других бюджетов.
Вместе с тем, Игорь Ковалев отметил, что из-за большого количества выходных и праздничных дней в мае во 2 квартале ожидается недовыполнение бюджета.
Бюджетные расходы в отчетном периоде составили 290,7 млн. гривен, или 31,5% от годовых назначений. Из общего фонда (с учетом трансфертов) израсходовано 283,7 млн. (выполнение 32,7%), по специальному — 7 млн., или 13%.
95% расходов общего фонда направлено на содержание учреждений образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, а также соцзащиту и соцобеспечение.
Расходы на оплату труда бюджетников, энергоносители, питание и медикаменты составили 121,1 млн. грн. Коммунальное хозяйство профинансировано в сумме 3,3 млн. грн, или на 17,6% от плана на год.
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По итогам первого квартала текущего года городской бюджет оказался перевыполненным. Об этом на заседании исполкома 7 июня рассказал начальник финансового управления Игорь Ковалев (на фото).