Софинансирование путевок: деньги есть, системы нет

|15 июня 2017
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Нынешним летом областная администрация выступила с инициативой об организации детского отдыха, построенного по новому принципу. Согласно концепции, областной и городской бюджеты частично оплачивают для маленьких славянцев стоимость путевки в оздоровительный лагерь.
Сколько бы ни стоила путевка, родителям она обойдется дешевле на 1689 грн. Эту сумму компенсируют лагерю за счет областной и городской казны. Каждая из них выплатит по 844,5 грн. За основу, как объяснил начальник отдела по делам детей, молодежи, физкультуры и спорта Александр Мищенко, взят прожиточный минимум на ребенка до 16 лет, который действовал на 1 января текущего года.
- На сегодняшний день город выделил 148,6 тыс. грн., которые позволят уменьшить родительскую плату при приобретении путевок. Субвенцию на такую же сумму перечислила область, - говорит начальник отдела. - Это очень хорошее начинание, ведь оно позволяет оказать помощь семьям, которые не могут рассчитывать на льготные путевки.
Однако хорошая инициатива пока не вступила в силу, и воспользоваться ею на данный момент славянцы не могут. Несмотря на середину июня, областное управление по делам семьи еще не разработало механизм, который позволил бы запустить систему в действие.
Как объяснил Александр Мищенко, программа софинансирования детского оздоровительного отдыха уже три года действует в Полтавской области. Там создана и успешно реализуется специальная Программа, которая надежно опирается на законодательную базу. В Полтаве профильное областное управление накануне оздоровительного сезона заключает договоры с детскими лагерями, разрабатывает формы заявлений и отчетности. В нашем случае все это рекомендовано городам и районам Донетчины делать самостоятельно. Областное управление выделило средства и прислало перечень лагерей, которые могут открыться на территории области. Работают ли они на самом деле, хотят ли сотрудничать с данной инициативой - городам и весям предстоит узнавать самостоятельно.
- Мы столкнулись с массой нюансов, которые не всегда стыкуются с законодательной базой, - признался Александр Мищенко.
Например, бюджетные средства могут быть выплачены только после того, как услуга будет оказана. То есть, родители должны внести часть денег за путевку, а остальное лагерь получит потом, когда смена закончится, и ребенок благополучно вернется домой. Заинтересуется ли лагерь такой формой работы, Славянску только предстоит узнать.
Нерационален и сам подход к проблеме. Было бы гораздо легче, если бы областное управление самостоятельно разработало единую форму заявления, которое должны писать родители, договора, который будет заключен с детским учреждением, форму отчетности и т. д. Эти документы были бы едины для всех городов и районов Донетчины.
- Но, получается, что мы сами будет разрабатывать всю методику и потом утверждать ее на исполкоме. Потом опубликуем объявление, затем утвердим перечень лагерей. В общем, хорошо, если программа начнет работать в середине июля, - говорит начальник отдела.
Стоит добавить, что, по его словам, данной инициативой не воспользовался пока ни один город в области.
Что касается детей, требующих социального внимания и поддержки, они имеют возможность отправится в лагерь по льготной путевке. Для этого родителям или опекунам нужно прийти в отдел по делам детей и написать соответствующее заявление. На сегодняшний день, как рассказал Александр Мищенко, у них в отделе зарегистрировано 267 таких заявлений, некоторые из них - коллективные.
Добавим также, что 10 июня стартовала первая смена в коммунальном лагере Славянского горсовета «Лесная сказка». Детская здравница, расположенная в Святогорске, приняла на отдых 130 ребятишек. Вторая смена в «Лесной сказке» должна пройти с 4 по 24 июля. В этот период здесь отдохнут 150 юных славянцев.
Напомним, что в «Лесной сказке» преимущественно оздоравливаются дети из социально незащищенных категорий и дети работников бюджетной смены. первым из них путевки выделяются бесплатно за счет городской казны.
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Нынешним летом областная администрация выступила с инициативой об организации детского отдыха, построенного по новому принципу. Согласно концепции, областной и городской бюджеты частично оплачивают для маленьких славянцев стоимость путевки в оздоровительный лагерь.