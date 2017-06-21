Не медлите с заявлениями на монетизацию

— 14 июня 2017 —

История с долгами за газ, которые украинцам насчитали задним числом, вновь становится актуальной. Тема всплыла из-за новшеств в начислении субсидий за оплату коммунальных услуг. Теперь, согласно законодательству, граждане, имеющие задолженность хотя бы по одной услуге, лишаются права на получение данного вида соцпомощи, пока долги не будут погашены либо реструктуризированы. На сегодняшний день вопрос остается открытым. Горгаз настоятельно рекомендует долги погасить. Мэр Славянска предлагает подождать.

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