Не медлите с заявлениями на монетизацию

|21 июня 2017
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Пяти тысячам получателей субсидий, которым положена денежная компенсация за счет экономии газа и электроэнергии на отоплении, разосланы приглашения с просьбой прийти в УСЗН и написать заявление на получение наличности.
Об этом сообщила начальник УСЗН Елена Алехина. Она заверила, что процедура занимает не более 10 минут и посоветовала не откладывать визит в долгий ящик.
21 июня 2017
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— 15 июня 2017 —
По итогам первого квартала текущего года городской бюджет оказался перевыполненным. Об этом на заседании исполкома 7 июня рассказал начальник финансового управления Игорь Ковалев (на фото).
— 14 июня 2017 —
На заседании славянского исполкома 14 июня было принято решение об утверждении количества квартир, которые будут приобретены городским советом в рамках программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
— 14 июня 2017 —
История с долгами за газ, которые украинцам насчитали задним числом, вновь становится актуальной. Тема всплыла из-за новшеств в начислении субсидий за оплату коммунальных услуг. Теперь, согласно законодательству, граждане, имеющие задолженность хотя бы по одной услуге, лишаются права на получение данного вида соцпомощи, пока долги не будут погашены либо реструктуризированы. На сегодняшний день вопрос остается открытым. Горгаз настоятельно рекомендует долги погасить. Мэр Славянска предлагает подождать.
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21 июня 2017
• «Жилье для переселенцев»: ждем суда и просим ЕС об отсрочке
• В парке продолжают строить площадки
• Опорная школа: медленно, но тщательно
• Открытие областного диагностического центра затягивается
• Приемный покой в городской клинической больнице: котлован готов
• Керамическая отрасль Славянска: легализовать нельзя заблокировать
• Чем встретит Славянск Дни молодежи и Конституции
• «Город-сад» предлагает выразить понятие «межа»
• Не медлите с заявлениями на монетизацию
• БТИ советует проверять документы перед заключением сделок
• Водоканалу сделали замечание за повторные порывы сетей
• Частный сектор не дает «Водопонижению» чистить дренажные канавы
20 июня 2017
• Кубок Конфедераций стартовал в России
• Уорд ударами ниже пояса нокаутировал Ковалева
• «Шахтер» и «Динамо» начали подготовку к сезону
19 июня 2017
• ФК «Славянск» потерял очки в Лимане
• Славянские дзюдоисты завоевали семь медалей на турнире в Польше
15 июня 2017
• Безопасные каникулы и борьба с мошенничеством - приоритеты для полиции
• Суд выслушал сторону обвинения по делу Нели Штепы
• Четыре вольера и флешмоб: молодежь Славянска присоединилась к зоозащитному движению
• Славянские полицейские рассказали школьникам о правилах дорожного движения
• В парке начали делать дорожки
• Неизвестный меценат профинансировал реставрацию памятника Чехову
• На улице Лозановича случился потоп
• Софинансирование путевок: деньги есть, системы нет
• В первом квартале бюджет Славянска перевыполнен
• В мкр-не Химик - перевыборы председателя комитета самоуправления
• Две угрозы лета: бешенство и клещи
• В Славянске состоялся съезд украинских эсперантистов
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Комментарии к статье «Не медлите с заявлениями на монетизацию»
Пяти тысячам получателей субсидий, которым положена денежная компенсация за счет экономии газа и электроэнергии на отоплении, разосланы приглашения с просьбой прийти в УСЗН и написать заявление на получение наличности.