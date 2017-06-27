Славянские аграрии планируют провести жатву за 14 дней

По информации начальника отдела агропромышленного развития Славянской РГА Виктора Погребного, в этом году зерновыми культурами аграрии засеяли 25,778 тыс. га - 53,2% от общей площади пахотных земель района. Такой показатель считается среднестатистическим. 21,3 тыс. га из указанной площади отведено под ранние культуры (в том числе 15,8 тыс. га – под озимые). Площадь этой группы растений в текущем году сократилась почти на полтысячи гектаров.

В ходе заседания обсуждались также вопросы готовности сельскохозяйственной техники и обеспечения ее необходимыми материалами. В настоящее время, как прозвучало, в фермерских хозяйствах района для уборки урожая планируется задействовать 59 единиц специализированной техники. Расчетная сезонная нагрузка на один комбайн составляет 361 га. Отдельное внимание собственников фермерских хозяйств обратили на необходимость соблюдения норм пожаробезопасности, выполнение правил охраны труда и запрет умышленного выжигания скошенной стерни.

Конкретные сроки проведения уборочной кампании пока не называются, так как на них могут повлиять погодные условия. По словам Виктора Погребного, уборку урожая аграрии были готовы начать еще на прошлой неделе, однако выпавшие осадки отложили старт работ. Впрочем, как отмечают эксперты, прошедшие дожди были очень благоприятны для растений и позволили колосьям налиться силой. Ожидается, что уборку урожая хлеборобы Славянского района начнут до конца текущей недели. Всю уборочную кампанию планируется провести за 10-14 дней.