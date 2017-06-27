К платежам за электричество вновь вопросы

Присутствовавшая на совещании депутат Славянского горсовета Ольга Преображенская (на фото) возмутилась тем, что в квитанции за май сумма платежа резко увеличилась без всякой видимой причины. В такой же ситуации, по ее словам, очутились многие горожане. «За один месяц возрастают долги на двести, триста, тысячу гривен», - пожаловалась она.

К сожалению, причину этого выяснить не удалось. Начальницы Центра обслуживания клиентов Славянского энергосбыта на совещании не было, а начальник РЭСа Виталий Колесник объяснил, что возглавляемое им предприятие занимается эксплуатацией электрохозяйства и отношения к вопросам платежей не имеет.

Городской голова Вадим Лях подтвердил, что жалобы по поводу начислений за свет действительно носят массовый характер. По его мнению, дело заключается не в программе, которая автоматически выполняет начисления, а в чем-то другом. В чем именно, он поручил выяснить своему профильному заместителю.

Кроме того, мэр намерен посвятить данной теме специальную пресс-конференцию.