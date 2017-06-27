Вновь о долгах за газ

Вадим Лях поинтересовался, в какой стадии находится вопрос доначислений оплаты за газ, из-за которых множество жителей города оказались под угрозой лишения субсидии. «У нас большое количество людей в «подвешенном» состоянии», - отметил он.

Позиция горгаза неизменна: долги необходимо погашать, заявляет заместитель начальника Славянского управления газового хозяйства Валерий Волков. Если нет возможности сделать это сразу, можно заключить договор о реструктуризации.

Между тем, городской голова напомнил, что скандальная ситуация до сих пор не разрешена на судебном уровне. На это Валерий Волков ответил, что даже если решением суда долги отменят, всем абонентам будет сделан перерасчет. И если кто-то все же решит заплатить, его деньги никуда не денутся, оставшись на счетах в качестве дебета.