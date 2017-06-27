Вновь о долгах за газ

|27 июня 2017
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Вадим Лях поинтересовался, в какой стадии находится вопрос доначислений оплаты за газ, из-за которых множество жителей города оказались под угрозой лишения субсидии. «У нас большое количество людей в «подвешенном» состоянии», - отметил он.
Позиция горгаза неизменна: долги необходимо погашать, заявляет заместитель начальника Славянского управления газового хозяйства Валерий Волков. Если нет возможности сделать это сразу, можно заключить договор о реструктуризации.
Между тем, городской голова напомнил, что скандальная ситуация до сих пор не разрешена на судебном уровне. На это Валерий Волков ответил, что даже если решением суда долги отменят, всем абонентам будет сделан перерасчет. И если кто-то все же решит заплатить, его деньги никуда не денутся, оставшись на счетах в качестве дебета.
27 июня 2017
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Начальник УСЗН Елена Алехина сообщила, что до конца текущей недели 11-ти тысячам семей в автоматическом режиме будет назначена субсидия. Между тем, по ее словам, почти у 30% получателей имеется задолженность по жилищно-коммунальным услугам, которую необходимо погасить.
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Присутствовавшая на совещании депутат Славянского горсовета Ольга Преображенская (на фото) возмутилась тем, что в квитанции за май сумма платежа резко увеличилась без всякой видимой причины. В такой же ситуации, по ее словам, очутились многие горожане. «За один месяц возрастают долги на двести, триста, тысячу гривен», - пожаловалась она.
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В конце минувшей недели под руководством председателя Славянской райгосадминистрации Евгения Данилюка состоялось рабочее заседание, посвященное вопросам организации и проведения уборочной кампании- 2017. Речь шла о ранних зерновых культурах.
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• Университетская: ремонт скоро начнется
• Въезд на Северное кладбище откроют
• К платежам за электричество вновь вопросы
• Из-за реконструкции дюкера в Славянске вновь отключили воду
• В Славянске День Конституции отметили торжественным собранием
• В Славянске создают форум местного развития
• Тарифы на воду пока не поднимут, а проверки предпринимателей грядут
• Славянску нужна рабочая группа по вопросам предпринимательства
• Славянские аграрии планируют провести жатву за 14 дней
26 июня 2017
• Сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу
• Девятый титул Роже Федерера в Галле
• Полиция взяла на контроль мотоциклистов
• Мотоциклист на пешеходном переходе сбил женщину с грудным ребенком
• Осовременивание, увеличение стажа, ликвидация спецпенсий: чего ждать от пенсионной реформы
• В Славянске состоялись соревнования по рукопашному бою и самбо
• С третьей попытки: родинский «Шахтер» стал обладателем Кубка Донецкой области по футболу
23 июня 2017
• Председатель Славянской райгосадминистрации упрекнул членов коллегии в инертности
• На заседании исполкома руководство города выясняло отношения с сапожником
• Славянский горсовет просит Генпрокуратуру проверить законность действий областников
• Заработают ли светофоры на Вольной
• Новые детские площадки жэки возьмут на баланс
22 июня 2017
• В Славянске прошла акция по очистке города от стихийной рекламы
• Хакеры пытались взломать сайт «Славгорводоканала»
• Горгаз просит пускать контролеров в дома, но при этом остерегаться мошенников
• Что такое пробация и какова ее цель
• В Богородичном женщина убила сожителя
• Украл машину, используя эвакуатор и давление на потерпевшую
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Комментарии к статье «Вновь о долгах за газ»
Вадим Лях поинтересовался, в какой стадии находится вопрос доначислений оплаты за газ, из-за которых множество жителей города оказались под угрозой лишения субсидии. «У нас большое количество людей в «подвешенном» состоянии», - отметил он.