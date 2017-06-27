|27 июня 2017
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Начальник УСЗН Елена Алехина сообщила, что до конца текущей недели 11-ти тысячам семей в автоматическом режиме будет назначена субсидия. Между тем, по ее словам, почти у 30% получателей имеется задолженность по жилищно-коммунальным услугам, которую необходимо погасить.
Кроме того, Елена Алехина обратила внимание на следующий момент: если в семье субсидиантов есть ребенок, то в управлении должны знать номер его идентификационного кода, а для 16-летних — еще и паспортные данные. «Это большая проблема, потому что при отсутствии этих данных автоматическое назначение невозможно», - объяснила она.
27 июня 2017
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Приветствую, гость! Вход
27 июня 2017
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• О проблемах с назначением субсидий
• Университетская: ремонт скоро начнется
• Въезд на Северное кладбище откроют
• К платежам за электричество вновь вопросы
• Из-за реконструкции дюкера в Славянске вновь отключили воду
• В Славянске День Конституции отметили торжественным собранием
• В Славянске создают форум местного развития
• Тарифы на воду пока не поднимут, а проверки предпринимателей грядут
• Славянску нужна рабочая группа по вопросам предпринимательства
• Славянские аграрии планируют провести жатву за 14 дней
26 июня 2017
• Сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу
• Девятый титул Роже Федерера в Галле
• Полиция взяла на контроль мотоциклистов
• Мотоциклист на пешеходном переходе сбил женщину с грудным ребенком
• Осовременивание, увеличение стажа, ликвидация спецпенсий: чего ждать от пенсионной реформы
• В Славянске состоялись соревнования по рукопашному бою и самбо
• С третьей попытки: родинский «Шахтер» стал обладателем Кубка Донецкой области по футболу
23 июня 2017
• Председатель Славянской райгосадминистрации упрекнул членов коллегии в инертности
• На заседании исполкома руководство города выясняло отношения с сапожником
• Славянский горсовет просит Генпрокуратуру проверить законность действий областников
• Заработают ли светофоры на Вольной
• Новые детские площадки жэки возьмут на баланс
22 июня 2017
• В Славянске прошла акция по очистке города от стихийной рекламы
• Хакеры пытались взломать сайт «Славгорводоканала»
• Горгаз просит пускать контролеров в дома, но при этом остерегаться мошенников
• Что такое пробация и какова ее цель
• В Богородичном женщина убила сожителя
• Украл машину, используя эвакуатор и давление на потерпевшую
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Комментарии к статье «О проблемах с назначением субсидий»
Начальник УСЗН Елена Алехина сообщила, что до конца текущей недели 11-ти тысячам семей в автоматическом режиме будет назначена субсидия. Между тем, по ее словам, почти у 30% получателей имеется задолженность по жилищно-коммунальным услугам, которую необходимо погасить.