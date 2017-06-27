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Фотофакт

Молодежные увлечения

О проблемах с назначением субсидий

Антон Скворцов
27 июня 2017 Просмотров: 85 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Начальник УСЗН Елена Алехина сообщила, что до конца текущей недели 11-ти тысячам семей в автоматическом режиме будет назначена субсидия. Между тем, по ее словам, почти у 30% получателей имеется задолженность по жилищно-коммунальным услугам, которую необходимо погасить.

Кроме того, Елена Алехина обратила внимание на следующий момент: если в семье субсидиантов есть ребенок, то в управлении должны знать номер его идентификационного кода, а для 16-летних — еще и паспортные данные. «Это большая проблема, потому что при отсутствии этих данных автоматическое назначение невозможно», - объяснила она.

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Комментарии к статье «О проблемах с назначением субсидий»

Начальник УСЗН Елена Алехина сообщила, что до конца текущей недели 11-ти тысячам семей в автоматическом режиме будет назначена субсидия. Между тем, по ее словам, почти у 30% получателей имеется задолженность по жилищно-коммунальным услугам, которую необходимо погасить.

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