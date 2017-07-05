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Фотофакт

Славянск после оккупации

Справки переселенцам не выдают: виноваты хакеры

Светлана Вьюниченко
5 июля 2017 Просмотров: 69 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Из-за хакерской атаки и вируса «Петя» пока не работают серверы в министерстве соцполитики. На славянцах это печальное известие отразилось напрямую.

Как рассказала начальник управления соцзащиты Елена Алехина, на данный момент УСЗН не выдает справок внутренне перемещенным лицам. При этом документы у людей принимают. Кроме того, на 4 июля «переселенческие» выплаты были профинансированы в размере 680 тыс. грн. 

Также Елена Алехина пригласила получателей субсидий, сумевших сэкономить на отоплении газом, посетить УСЗН. Это необходимо, чтобы заполнить документы на получение денежной компенсации. несмотря на то, что процедура занимает не более 10 минут, пока из 5 тыс. экономных славянцев заявления написала лишь тысяча граждан. 

Одним абзацем

  • РЭС просит владельцев частных домов следить за тем, чтобы ветви деревьев, расположенных на приусадебных участках, не касались линий электропередач. По словам руководителя организации Виталия Колесника, сейчас, из-за ветра, повалившего такие деревья, РЭС работает в аварийном режиме. 
  • По сообщениям службы МЧС, за неделю в городе произошло 10 пожаров. 9 из них - на открытой территории. Пострадавших не было.
  • Июльские пенсии профинансированы на 4,8 млн. грн. Как сообщила начальник управления ПФ в Славянске Елена Литвиненко, хакерская атака на работу не повлияла. все функционирует в штатном режиме.

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Комментарии к статье «Справки переселенцам не выдают: виноваты хакеры»

Из-за хакерской атаки и вируса «Петя» пока не работают серверы в министерстве соцполитики. На славянцах это печальное известие отразилось напрямую.

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