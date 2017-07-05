|5 июля 2017
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Из-за хакерской атаки и вируса «Петя» пока не работают серверы в министерстве соцполитики. На славянцах это печальное известие отразилось напрямую.
Как рассказала начальник управления соцзащиты Елена Алехина, на данный момент УСЗН не выдает справок внутренне перемещенным лицам. При этом документы у людей принимают. Кроме того, на 4 июля «переселенческие» выплаты были профинансированы в размере 680 тыс. грн.
Также Елена Алехина пригласила получателей субсидий, сумевших сэкономить на отоплении газом, посетить УСЗН. Это необходимо, чтобы заполнить документы на получение денежной компенсации. несмотря на то, что процедура занимает не более 10 минут, пока из 5 тыс. экономных славянцев заявления написала лишь тысяча граждан.
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• Горожане строят в сквере «Мечта» площадку для выгула собак
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• Жукова – Железнодорожный – Мостовой: история одного переулка
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29 июня 2017
• Общественные туалеты в Славянске строить не будут
• Тарифы на воду пока не поднимут, а проверки предпринимателей грядут
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Комментарии к статье «Справки переселенцам не выдают: виноваты хакеры»
Из-за хакерской атаки и вируса «Петя» пока не работают серверы в министерстве соцполитики. На славянцах это печальное известие отразилось напрямую.