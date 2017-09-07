Коды для «личных кабинетов» водоканал сообщит в июльских квитанциях

На аппаратном совещании 11 июля, руководитель КП «Славгорводоканал» Андрей Кийко (на фото) сообщил, что за неделю работники предприятия устранили 22 порыва и 9 утечек на водоснабжающих сетях, а также 35 засоров на сточных коммуникациях.

Среднесуточная подача воды от компании «Вода Донбасса» составляет 25,9 тыс. куб. м. в сутки, собственная добыча остается на уровне 4,7 тыс. куб. м. в сутки.

У сотрудников исполкома к докладчику вопросов не возникло, однако таковые появились у органов самоорганизации населения. В частности, одна из председателей комитетов микрорайонов поинтересовалась, когда в абонентской службе горводоканала начнет работать электронная услуга «личный кабинет».

Гендиректор предприятия ответил, что такая услуга уже подключена, но требует определенной доработки. Речь идет о том, что каждый «личный кабинет» должен быть защищен индивидуальным кодом, иначе войти на ресурс и внести в него неправдивую информацию сможет любой желающий. Такие коды, по словам Андрея Кийко, уже разработаны и присвоены абонентам. Последние смогут их узнать из июльских платежных квитанциях.

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