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Фотофакт

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Керамический кластер: проект выполнен, да здравствует проект

Светлана Вьюниченко
13 июля 2017 Просмотров: 1144 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В своей новейшей истории Славянск имеет опыт реализации удачных керамических проектов. Так, в сентябре 2015 года, местные предприниматели, объединившись, смогли выиграть грант правительства Японии в 1 миллион гривен. Проект «Керамический край», подготовленный «Союзом производителей художественной керамики Славянска», предполагал создание в городе административно-логистического керамического центра.

Как рассказал председатель «Союза...», координатор проекта Андрей Мищенко (на фото), деньги потратили на инвентаризацию и паспортизацию имеющихся в городе ресурсов; определение возможностей, потребностей и рисков производителей керамической продукции; проведение художественной экспертизы местных изделий; разработку технико-экономического обоснования по созданию в Славянске центра технической поддержки и стратегического плана развития керамической отрасли Донецкого региона. Также ставились задачи по разработке и созданию собственного бренда производителей керамики с дальнейшим выводом его на мировой уровень. Не менее амбициозной была цель по получению для производителей керамической продукции статуса народного промысла. В 2016 году ПРООН назвала «Керамический край» наиболее удачной практикой грантовых программ.

- Несмотря на завершение грантового финансирования, работа «Керамического края» продолжается, - говорит Андрей Мищенко. - В административно-логистическом центре керамического кластера, который находится в городском Центре культуры и окружающей среды, решаются производственные проблемы отрасли. Керамисты получают здесь юридические консультации, общаются с коллегами по кластеру, работают над бизнес-проектами, обсуждают стратегию развития.

Сейчас идет подготовка к очередной выставке «ЭКСПО-2017», которая состоится в Киеве в сентябре нынешнего года. Проводятся встречи, позволяющие заключать договоры на поставку продукции с европейскими партнерами. 

А вот статус народного промысла, по мнению Андрей Мищенко, нужно получать не только для славянских керамистов, но для всех мастеров Донецкой области. Причем областной «промысловый» центр должен располагаться в Славянске.  

- Мы ведем работу в этом направлении. Уже разбили Донетчину на сектора по видам изготавливаемой продукции. Сейчас пишем большой бизнес-проект. Отмечу, что из 19 зарегистрированных в стране видов народного промысла в Донецкой области изготавливается 11. Такой насыщенности нет больше нигде в Украине. При этом заветного статуса наши мастера не имеют, - объясняет координатор проекта. 

По его словам, реализация грантового проекта помогла увидеть путь, по которому нужно идти, и научила не бояться сложностей, которые на этом пути возникают.

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Комментарии к статье «Керамический кластер: проект выполнен, да здравствует проект»

В своей новейшей истории Славянск имеет опыт реализации удачных керамических проектов. Так, в сентябре 2015 года, местные предприниматели, объединившись, смогли выиграть грант правительства Японии в 1 миллион гривен. Проект «Керамический край», подготовленный «Союзом производителей художественной керамики Славянска», предполагал создание в городе административно-логистического керамического центра.

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