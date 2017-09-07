В конфликт славянских керамистов с силовиками вмешался губернатор

Рамки обсуждения губернатор обозначил в начале заседания, обратившись к собравшимся словами «будущие плательщики налогов». Этот аспект темы шире развернул доклад представителя областного управления фискальной службы Ирины Долозиной, которая рассказала о ситуации с поступлением налогов. Далее начался диалог.

В основном обсуждение «крутилось» вокруг тезиса о необходимости легализовать свой бизнес и оформить наемных работников. При этом было ясно, что на встречу с губернатором пришли именно те, кто работает в рамках закона. Однако и они жаловались на давление со стороны правоохранителей, превышающих, по убеждению керамистов, свои должностные полномочия. С такой информацией не согласился начальник управления по защите экономики Донецкой области Руслан Хомичук. Он заявил, что его подчиненные действуют профессионально. В ходе обсуждения выяснилось, что арестованную силовиками машину суд постановил вернуть собственнику, однако этот процесс по непонятным причинам затягивается. Услышав данную информацию, Павел Жебривсвкий поручил Хомичуку распорядиться о выполнении судебного решения уже до конца заседания. Забегая наперед отметим, что через полтора часа это поручение еще не было исполнено.

Если говорить о позиции губернатора в отношении создавшегося кризиса, то его предложения можно разделить на несколько направлений. Первое - участие предпринимателей в программе «Донецкий куркуль», второе - плановое развитие керамического кластера (под который губернатор обязуется выделить средства из областного бюджета) и третье - создание из числа керамистов-предпринимателей рабочей группы, которая в сотрудничестве с профильными госструктурами разработает модель цивилизованного ведения бизнеса. Напомним, что ранее предприниматели настоятельно требовали именно прозрачных правил игры. Первое заседание рабочей группы назначено на четверг, 13 июля.