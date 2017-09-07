Горводоканал приглашает на сверку. Методом шоковой терапии

Платежные квитанции, которые в июле разнес своим абонентам «Славгорводоканал», вызвали недоумение среди населения. Как рассказал на аппаратном совещании 18 июля мэр города Вадим Лях, к нему поступил ряд жалоб на несоответствие показателей, указанных в платежках с теми данными, что имеются у потребителей. Действительно, платежки горожанам приходили с цифрами, мягко говоря, «взятыми с потолка». Людям зачастую выставляли несуществующие долги на суммы от 600 до 2,5 тыс. грн.

Зайдя в личный электронный кабинет, абоненты не только не проясняли ситуацию, а наталкивались на объявления типа: «Необходимо срочно произвести поверку водомера». При этом граждане имели на руках документы о том, что поверка проводилась несколько месяцев назад. Обескураженные люди начали жаловаться в исполком, кто-то пошел на сверку. Особо впечатлительные схватились за сердце.

Руководитель предприятия Андрей Кийко согласился с тем, что цифры в квитанциях не всегда актуальны и объяснил, что горводоканал в течение 6 месяцев пытается навести порядок в базе абонентов.

- Мы понимаем, что сведения, которыми располагает предприятие, далеко не всегда достоверные. В платежках, которые разнесли абонентам, имеющим приборы учета, указаны средние показатели. Расчет был на то, что люди ежемесячно будут сообщать нам показания водомеров, чтобы мы имели реальную картину потребления воды, - рассказал гендиректор.

По его словам, теперь квитанции горводоканал будет разносить ежемесячно. Но, чтобы в них не было расхождений с данными абонентов, необходимо пройти сверку.

- Нам нужно понимать, какими цифрами оперируют потребители, сколько человек проживает в домах и квартирах, не оборудованных приборами учета, - подчеркнул Андрей Кийко.

Метод «шоковой терапии», пусть не до конца, но сработал. В абонотделе горводоканала сейчас аншлаг. По словам Кийко, с сентября, после проведенной реконструкции, прием посетителей здесь будут вести 9 специалистов. Но пока работают три.

Он добавил, что, кроме визита в водоканал, сверку можно пройти в электронном виде. Для этого нужно отправить на электронный адрес предприятия сканы квитанций. Также копии платежек можно передать контролеру, который закреплен за абонентом. В таком случае результаты сверки он доставит потребителю на дом. Также сверку можно пройти в «личном кабинете» на сайте «Славгорводоканала».

Отметим, что проходить сверку придется тем абонентам, которые рассчитывают на получение субсидии. Ведь с долгами - как реальными, так и «нарисованными», субсидию больше не назначат. Те же славянцы, кому субсидия не положена либо не нужна, решение о прохождении сверки, на которую пригласили таким некорректным способом, могут принимать самостоятельно.

Со своей стороны на аппаратном совещании славянский градоначальник сделал предположение, что на начальном этапе начавшейся работы сбои и недоразумения будут неизбежными. Но навести порядок в данных абонентской службы предприятия все же необходимо.