Монетизация субсидий идет «медленно и печально»

|26 июля 2017
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Жители Славянска не спешат подавать заявления о монетизации субсидий, которая положена за экономию газа и электроэнергии в отопительный период.
«К сожалению, очень медленно и печально люди к нам идут», - посетовала начальник УСЗН Елена Алехина.
Таким гражданам она советует иметь в виду, что средства, которые поступили на расчетные счета управления, не будут лежать там вечно.
«Поэтому пожалуйста, придите и получите деньги», - резюмировала Елена Алехина.
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• Газон на улице Батюка продолжат озеленять
• В Славянске в сентябре расцвели яблони
• После 50-ти жизнь только начинается
6 сентября 2017
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• Мэр недоволен, что «зебры» быстро стираются
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• Украина в отборе на ЧМ-2018: победа над Турцией и поражение от Исландии
• Увольнение Андрея Шалды: общественный совет Славянска собрал подписи
• Славянская стройплощадка: где, что и как
• 1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня
5 сентября 2017
• Александр Долгополов и Элина Свитолина покидают корты Нью-Йорка
4 сентября 2017
• Триумф Хижняка в Гамбурге: золотая медаль, приз лучшего боксера турнира и путевка в Токио
• Аренда Мбаппе и фантастические цифры межсезонья
• Чемпионат Европы по волейболу: У России - «золото», у Германии – «серебро», у Сербии – «бронза»
• Хет-трик Чеха – залог победы «Шахтера» в игре с ФК «Славянск»
1 сентября 2017
• На жителя Славянска, жестоко убившего собаку, завели уголовное дело
• В музее работает выставка старинного фарфора
• Поэтический экодесант: краеведы Славянска готовятся праздновать 200-летие Михаила Петренко
• В Славянске почтили память погибших под Иловайском бойцов
31 августа 2017
• Трое в балаклавах ограбили заправку
• За 2 дня полицейские Славянска забрали у нерадивых родителей пятерых детей
• Неля Штепа боится не дожить до приговора
• На улице Свободы военный «Урал» протаранил пассажирскую «ГАЗель»
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Жители Славянска не спешат подавать заявления о монетизации субсидий, которая положена за экономию газа и электроэнергии в отопительный период.