Монетизация субсидий идет «медленно и печально»

Жители Славянска не спешат подавать заявления о монетизации субсидий, которая положена за экономию газа и электроэнергии в отопительный период.

«К сожалению, очень медленно и печально люди к нам идут», - посетовала начальник УСЗН Елена Алехина.

Таким гражданам она советует иметь в виду, что средства, которые поступили на расчетные счета управления, не будут лежать там вечно.

«Поэтому пожалуйста, придите и получите деньги», - резюмировала Елена Алехина.