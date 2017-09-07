Кому не хватает денег на капремонт жилья

Представительница одной из жилищных организаций поинтересовалась, когда будут компенсированы расходы за предоставленные субсидии и льготы. По ее словам, из-за нехватки денег ОСМД и ЖСК не могут начать капитальные ремонты домов.

Комментируя ситуацию, начальник УСЗН Елена Алехина объяснила, что финансирование по данной статье идет по линии государственного бюджета. До сих пор средства не перечислены, и когда поступят — неизвестно.

«Были отправлены письма в Министерство финансов, в департамент соцполитики. На сегодняшний момент, к сожалению, финансирования нет», - констатировала она.

Городской голова Вадим Лях добавил, что УСЗН повлиять на ситуацию никак не может, поскольку выполняет лишь функцию транзитера между бюджетом и получателями.

«Госбюджет перечисляет деньги, и они фактически в тот же день распределяются между жэками, ОСМД и другими предприятиями. Поэтому УСЗН их не аккумулирует, от него в данном случае ничего не зависит», - объяснил он.

Добавим, что аналогичные проблемы испытывают и жилищно-эксплуатационные организации. В связи с дефицитом средств коммунальные жэки обратились к городскому совету с просьбой о предоставлении финансовой помощи.