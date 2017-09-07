Сколько заплатят железной дороге за льготников

Как известно, ранее компенсации выплачивались из государственной казны. Начиная с 2016 года, эта обязанность возложена на местные бюджеты.

Согласно Порядку, численность льготников будет определяться, исходя из количества купленных ими проездных билетов в городских кассах. Таким образом, власти пришли к тому же, что в ходе неоднократных дискуссий предлагали руководители Лиманского регионального филиала Донецкой железной дороги.

Очевидно, что компенсации будут выплачиваться не только за славянцев (на чем постоянно настаивало руководство города), но и за жителей других городов.

«Отфильтровать» наших граждан от жителей других городов невозможно», - объяснила такой подход начальник УСЗН Елена Алехина.

Городской голова Вадим Лях добавил, что по договоренности с железнодорожниками из предъявленных ими 800 тысяч гривен городской совет заплатит 100 тысяч. По его словам, возможности заплатить больше у городского бюджета нет. «Давайте говорить откровенно: эти деньги им необходимы, чтобы сохранить маршруты и хоть какую-то компенсацию получить от нас. В полном объеме компенсировать их расходы мы не сможем», - объяснил Вадим Лях.

При этом мэр отметил, что Лиманский филиал является одним из наиболее крупных плательщиков налога на землю и налога с доходов физических лиц в бюджет Славянска. Между тем, по мнению мэра, сумма, которую заплатит Славянский горсовет, будет наименьшей среди компенсаций прочих городов Донецкой области.