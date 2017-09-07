Славянских чиновников вызывают «на ковер» в столицу

Принятие членами исполкома такого решения вызвало резонанс в общественных кругах, трансформировавшийся позже в обращение организации "Сильные громады" к уполномоченному Верховной Рады по правам человека с просьбой признать принятый чиновниками документ незаконным. В качестве обоснования указан тот факт, что проект решения не был опубликован на сайте горсовета за 20 дней до рассмотрения вопроса, как того требует законодательство.

Несколько дней назад на имя городского головы Вадима Ляха пришло письмо из офиса ВР по правам человека, в котором мэру предписывается выполнить несколько действий. Опуская бюрократические детали отметим, что в числе прочего необходимо установить должностное лицо, ответственное за своевременную публикацию проекта. В отношении данного чиновника необходимо составить протокол об административном правонарушении, а кроме того он будет обязан дать пояснения о случившемся - сначала письменно, а затем и лично. Для последней процедуры виновный в нарушении регламента должен прибыть в секретариат ВР по правам человека 19 сентября в 16.00. При себе ему нужно иметь паспорт и удостоверение, подтверждающее должностные полномочия. Явка, как указывается в письме, обязательна.

Каждый из выше перечисленных пунктов содержит приписку о том, что если ответственное лицо не будет установлено, то в его роли должен выступить первый руководитель города, то есть городской голова Славянска. До назначенной омбудсменом даты остается чуть больше месяца. За этот срок мэру нужно будет или найти нерадивого чиновника, или принять удар на себя.