Когда газовые счетчики выносят из дома

— 31 августа 2017 —

Как и в первом квартале, по итогам первого полугодия поступления в бюджет Славянска продолжают превышать плановые показатели.

Об этом стало известно из отчета начальника финансового управления Игоря Ковалева, который был озвучен на очередном заседании исполкома.

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