Общежитию «Славтяжмаша» отключили газ

По ее словам, горгаз вел переговоры с собственником и комендантом дома, в ходе которых долги обещали погасить, но оплата так и не поступила. Как известно, к настоящему времени «Славтяжмаш» практически прекратил существование. Вадим Лях проинформировал, что горсовет готов забрать объект социальной инфраструктуры в коммунальную собственность города, но это не позволяет сделать арест, наложенный на имущество предприятия.