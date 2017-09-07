В «Славгорводоканале» подсчитали, сколько должна стоить вода в 2018 году

Согласно расчетам экономистов КП «Славгорводоканал», для приведения тарифов к экономически обоснованному уровню в 2018 году их необходимо поднять на 20-25%. Предприятие уже заявило о намерении изменить расценки, опубликовав соответствующую информацию в сегодняшнем номере газеты «Славянские объявления».

Согласно пояснительной записке, действующий тариф в размере 22 грн. 45 копеек покрывает затраты по водоснабжению на 71,2%, а водоотведению – на 84,3%. С момента последнего повышения прошло больше полутора лет. За это время изменились практически все составляющие: увеличились социальные гарантии, подорожала электроэнергия, ГСМ, материалы и прочее. Кроме того, ожидается рост стоимости главного компонента – воды, которую «Славгорводоканал» приобретает у ОКП «Компания «Вода Донбасса». Сейчас кубометр обходится в 4 грн. 90 копеек, но «Вода Донбасса» уже заявила о намерении поднять цену до 6 грн. 25 копеек, т. е. на 22%. Собственно, это и вынудило «Славгорводоканал» предпринять аналогичный шаг.

В соответствии с калькуляцией, кубометр воды по новому тарифу должен стоить 16 грн. 33 коп., стоков – 10 грн. 63 коп. В сумме выходит 26 грн. 96 коп. Кроме всего прочего, в этой сумме учтена поверка водомеров для абонентов частного сектора, как того требует законодательство (в действующий тариф эта услуга не входит). Отдельно рассчитан тариф для многоквартирных домов, который также включает поверку индивидуальных счетчиков. Его размер еще выше: стоимость «куба» воды составляет 17 грн. 11 коп., стоков – 10 грн. 94 коп. Итого – 28 грн. 5 коп.

Генеральный директор «Славгорводоканала» Андрей Кийко поспешил успокоить, что речь о повышении тарифов в нынешнем году не идет, они могут измениться не ранее следующего. Этому будет предшествовать масса предварительных процедур, в частности общественные слушания с участием городской громады.

Заявление же о намерении - не более чем формальность, которая предусмотрена действующим законодательством: если его не опубликовать, расценки повысить не удастся, даже если водоканал окажется под угрозой банкротства. В любом случае, решение о повышении или отказе в нем будет принимать Национальная комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг, куда направлены расчеты. Причем не факт, что она утвердит заявленный размер тарифа — не исключено, что в итоге он окажется существенно ниже.

Также Андрей Кийко подчеркнул, что, узнав о планирующемся повышении расценок «Водой Донбасса», о намерении откорректировать свои тарифы в сторону увеличения в этом году сообщили все водоканалы городов Донецкой области, кроме «Славгорводоканала». Причина в том, что даже при нынешних убыточных тарифах предприятие продолжает держаться на плаву благодаря финансовой поддержке городского совета, которая осуществляется с подачи городского головы.

Кроме того, гендиректор «Славгорводоканала» сообщил, что со 2 августа вступил в силу закон о коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения, который предусматривает оснащение приборами учета всех без исключения многоквартирных домов, причем поверку и обслуживание этих счетчиков предприятие должно будет выполнять за свой счет. Как это внедрится на практике и отразится на расходах предприятия – в водоканале пока сказать не готовы, вопрос находится в стадии изучения.