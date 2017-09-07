Стройплощадка по-славянски: тендеры проводим, подрядчиков нет

В Славянске начались подготовительные работы по строительству Центра предоставления административных услуг. Его, напомним, планируется пристроить к зданию исполкома со стороны сквера Воинов-афганцев. Об этом во время очередной пресс-конференции 15 августа сообщил мэр города Вадим Лях.

Тендер, опять тендер, и снова тендер

- ПРООН, которая выступает заказчиком, определилась с подрядчиком. Но на оформление документации в Киеве уйдет определенное время. Тем не менее, мы уже начали ограждать территории и вести подготовку к строительству, - объяснил городской голова.

К сожалению, ситуация с реконструкцией общежитий для переселенцев, расположенных на улицах Вокзальной (Свердлова) и Светлодарской (Чубаря), остается подвешенной в воздухе. После того, как Евросоюз дал городу новую отсрочку на полгода для проведения работ, в Славянске успели провести тендер по выбору подрядчика. Но торги были признаны недействительными, потому что на них заявился лишь один кандидат. Сейчас объявлен второй тендер. Тем временем, срок, отпущенный на реконструкцию, катастрофически тает. Новую неудачу Лях объясняет сезоном отпусков. По мнению градоначальника, в сентябре удастся достигнуть результата.

Пока остается зависшей и ситуация с ремонтом детского сада №26, расположенного на ул. Ярослава Мудрого (Урицкого). Несмотря на проигранный городом апелляционный суд, мэр рассчитывает найти с подрядчиком компромисс. Напомним, что работы по утеплению фасада здания детского сада начались еще в 2015 году. Однако заказчик, которым выступает СлавУКС, остался недоволен их качеством и сроками проведения. В итоге последовали судебные разбирательства.

Продолжается поиск подрядчика и по проведению работ на полигоне ТБО. Сейчас речь идет лишь о составлении проектно-сметной документации. Деньги на это в размере 600 тыс. грн. выделила область. Однако два проведенных тендера не позволили найти фирму, которая создаст проект. Вопрос о самой рекультивации закрытого полигона, по мнению Вадима Ляха, будет поднят в следующем году. На эти работы при нынешних расценках понадобится более 30 млн. грн. Городской голова считает, что эти средства будут найдены, поскольку Славянск - первый город в регионе, закрывший мусорный полигон. Твердые бытовые отходы сейчас город вывозит в Краматорск, расценки на вывоз мусора при этом пока остаются прежними.

Дороги: берегите подрядчика, другого у нас нет

Отдельной темой обсуждения стал ямочный ремонт дорог, который сейчас выполняется в Славянске. По мнению общественников, зачастую работы ведутся без соблюдения норм и «латки» не переживут даже осень, не говоря о зиме. В свою очередь, городской голова призвал и в этом вопросе искать компромисс.

- Контроль, конечно. нужен. Допускаю, что непрофессионализм иногда присутствует, и не все ямы засыпают идеально. Но что мы будем делать, если подрядчик, которого будут «кошмарить», развернется и уйдет на другой объект? Другого подрядчика у меня нет, - озвучил свое видение проблемы Вадим Лях.

Он сообщил, что не верит в «тотальную безрукость» ремонтников или в то, что руководство специально говорит рабочим «делать все спустя рукава». Однако активисты настаивают, что, по словам дорожных рабочих, именно такие инструкции они иногда и получают.

В итоге мэр пообещал собрать отдельное заседание с подрядчиком, заказчиком и общественниками.

Что касается капитального ремонта дорог, подрядчика пока перекинули на другой объект. Но, как показала практика, если не будет дождей, асфальт можно укладывать до морозов. были бы деньги. А они сейчас есть. Также мэр отметил, что уже состоялся тендер на ремонт дороги, ведущей от Славкурорта на ж.-д. вокзал.

Утечки и воровство: 50 на 50

Основной проблемой утечек воды мэр считает не только дырявые сети, но и банальное воровство. К этом он предлагает прибавить неисправные унитазные бачки и краны в домах, где жильцы имеют субсидию и платят по нормам потребления.

- Бабушка с нищенской пенсией не будет за 200 грн. ремонтировать бачок. Ей легче по субсидии заплатить свои 20 грн. в месяц и ничего не делать - пусть себе течет. А сколько таких бабушек по городу, сколько неблагополучных семей, которые живут с протекающими кранами и вообще ничего не платят. Эти потери трудно учитывать, но они есть, - считает Вадим Лях.

По его мнению, потери воды от дырявого водопровода и воровства + утечки составляют примерно 50 на 50.

- О составлении проектов на полную замену сетей пока говорить рано. Давайте сначала освоим те 50 млн., которые область выделила на реконструкцию канализационно-водопроводного хозяйства в этом году, - говорит градоначальник.

По его словам, «все сразу хорошо не станет», но работа ведется и ее чувствуют те жители, у которых в кранах на 9 этаже появилась вода. В конечном счете, уверен славянский голова, для людей единственным показателем работы водоканала является именно вода в кране. за счет чего этого достигли. обывателю не слишком интересно.