Аграрии Славянского района побили прошлогодний рекорд

|23 августа 2017
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На сельхозугодьях Славянского района завершилась кампания по уборке ранних зерновых культур. Неожиданно для самих хлеборобов показатели получились отменными.
По информации отдела агропромышленного развития Славянской райгосадминистрации, в текущем сезоне ранние зерновые культуры собраны на площади 21,3 тыс. га., намолочено 91,6 тыс. тонн зерна. Прошлогодний показатель в 90 тыс. тонн, также считавшийся рекордным, оказался, таким образом, перекрыт новым достижением.
Как рассказал начальник отдела Виктор Погребной, исходя из погодных условий, такого результата хлеборобы не ожидали. Хотя весна была очень благоприятная, к моменту созревания зерновой группы растений наступила высушившая почву жара, что поставило под сомнение качество урожая. К счастью, опасения оказались преждевременными, что и показали предварительные итоги уборочных работ. Средняя урожайность по району составила 43 ц/га.
Лидером сельхозпроизводства Славянского района остается ООО "КЗТС "Машининг", чей валовый сбор составляет 44 % от общерайонного показателя. В этом аграрном сезоне предприятие добилось урожайности 50,7 ц/га. В лидерский "топ" входят также СООО "Торецкое" (урожайность 49,4 ц/га), ЧСП "Агрофирма "Ирина" (44,6 ц/га), КФХ "Верес" (44,5 ц/га). Среди комбайнеров лучшими названы работник ООО "Фортплюс" Григорий Ванчин, намолотивший 4,45 тыс. тонн зерна, и Максим Анишко из ООО "КЗТС "Машининг", который намолотил 4,42 тыс. тонн.
По сегодняшним сравнительным данным Славянский район занимает 4-ю позицию в областном агропромышленном рейтинге. Уточненные итоги аграрного сезона традиционно подведут осенью, ко Дню работника сельского хозяйства. Пока же на полях продолжается уборка кормовых, технических и поздних зерновых культур, а также подготовка почвы для посева озимых - под урожай следующего года.
Комментируя ситуацию в сфере сельхозпроизводства, Виктор Погребной отметил тенденцию к более широкому применению передовых технологий в небольших предприятиях районного аграрного комплекса. Благодаря этому бывшие аутсайдеры по уровню урожайности "подтягиваются" к среднестатистическим показателям. В перспективе это должно позитивно отразиться на объеме производимой в районе сельскохозяйственной продукции.
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5 сентября 2017
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• Чемпионат Европы по волейболу: У России - «золото», у Германии – «серебро», у Сербии – «бронза»
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• В музее работает выставка старинного фарфора
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На сельхозугодьях Славянского района завершилась кампания по уборке ранних зерновых культур. Неожиданно для самих хлеборобов показатели получились отменными.