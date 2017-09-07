Аграрии Славянского района побили прошлогодний рекорд

На сельхозугодьях Славянского района завершилась кампания по уборке ранних зерновых культур. Неожиданно для самих хлеборобов показатели получились отменными.

По информации отдела агропромышленного развития Славянской райгосадминистрации, в текущем сезоне ранние зерновые культуры собраны на площади 21,3 тыс. га., намолочено 91,6 тыс. тонн зерна. Прошлогодний показатель в 90 тыс. тонн, также считавшийся рекордным, оказался, таким образом, перекрыт новым достижением.

Как рассказал начальник отдела Виктор Погребной, исходя из погодных условий, такого результата хлеборобы не ожидали. Хотя весна была очень благоприятная, к моменту созревания зерновой группы растений наступила высушившая почву жара, что поставило под сомнение качество урожая. К счастью, опасения оказались преждевременными, что и показали предварительные итоги уборочных работ. Средняя урожайность по району составила 43 ц/га.

Лидером сельхозпроизводства Славянского района остается ООО "КЗТС "Машининг", чей валовый сбор составляет 44 % от общерайонного показателя. В этом аграрном сезоне предприятие добилось урожайности 50,7 ц/га. В лидерский "топ" входят также СООО "Торецкое" (урожайность 49,4 ц/га), ЧСП "Агрофирма "Ирина" (44,6 ц/га), КФХ "Верес" (44,5 ц/га). Среди комбайнеров лучшими названы работник ООО "Фортплюс" Григорий Ванчин, намолотивший 4,45 тыс. тонн зерна, и Максим Анишко из ООО "КЗТС "Машининг", который намолотил 4,42 тыс. тонн.

По сегодняшним сравнительным данным Славянский район занимает 4-ю позицию в областном агропромышленном рейтинге. Уточненные итоги аграрного сезона традиционно подведут осенью, ко Дню работника сельского хозяйства. Пока же на полях продолжается уборка кормовых, технических и поздних зерновых культур, а также подготовка почвы для посева озимых - под урожай следующего года.

Комментируя ситуацию в сфере сельхозпроизводства, Виктор Погребной отметил тенденцию к более широкому применению передовых технологий в небольших предприятиях районного аграрного комплекса. Благодаря этому бывшие аутсайдеры по уровню урожайности "подтягиваются" к среднестатистическим показателям. В перспективе это должно позитивно отразиться на объеме производимой в районе сельскохозяйственной продукции.