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Фотофакт

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Аграрии Славянского района побили прошлогодний рекорд

Павел Коротенко
23 августа 2017 Просмотров: 669 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На сельхозугодьях Славянского района завершилась кампания по уборке ранних зерновых культур. Неожиданно для самих хлеборобов показатели получились отменными.

По информации отдела агропромышленного развития Славянской райгосадминистрации, в текущем сезоне ранние зерновые культуры собраны на площади 21,3 тыс. га., намолочено 91,6 тыс. тонн зерна. Прошлогодний показатель в 90 тыс. тонн, также считавшийся рекордным, оказался, таким образом, перекрыт новым достижением.

Как рассказал начальник отдела Виктор Погребной, исходя из погодных условий, такого результата хлеборобы не ожидали. Хотя весна была очень благоприятная, к моменту созревания зерновой группы растений наступила высушившая почву  жара, что поставило под сомнение качество урожая. К счастью, опасения оказались преждевременными, что и показали предварительные итоги уборочных работ. Средняя урожайность по району составила 43 ц/га.

Лидером сельхозпроизводства Славянского района остается ООО "КЗТС "Машининг", чей валовый сбор составляет 44 % от общерайонного показателя. В этом аграрном сезоне предприятие добилось урожайности 50,7 ц/га. В лидерский "топ" входят также СООО "Торецкое" (урожайность 49,4 ц/га), ЧСП "Агрофирма "Ирина" (44,6 ц/га), КФХ "Верес" (44,5 ц/га). Среди комбайнеров лучшими названы работник ООО "Фортплюс" Григорий Ванчин, намолотивший 4,45 тыс. тонн зерна, и Максим Анишко из ООО "КЗТС "Машининг", который намолотил 4,42 тыс. тонн. 

По сегодняшним сравнительным данным Славянский район занимает 4-ю позицию в областном агропромышленном рейтинге. Уточненные итоги аграрного сезона традиционно подведут осенью, ко Дню работника сельского хозяйства. Пока же на полях продолжается уборка кормовых, технических и поздних зерновых культур, а также подготовка почвы для посева озимых - под урожай следующего года.

Комментируя ситуацию в сфере сельхозпроизводства, Виктор Погребной отметил тенденцию к более широкому применению передовых технологий в небольших предприятиях районного аграрного комплекса. Благодаря этому бывшие аутсайдеры по уровню урожайности "подтягиваются" к среднестатистическим показателям. В перспективе это должно позитивно отразиться на объеме производимой в районе сельскохозяйственной продукции.

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На сельхозугодьях Славянского района завершилась кампания по уборке ранних зерновых культур. Неожиданно для самих хлеборобов показатели получились отменными.

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