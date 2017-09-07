Инспекторы УСЗН приглашают за компенсациями лично

В конце недели истекает срок подачи заявлений на монетизацию субсидий, сэкономленных на использовании газа и электричества в отопительный период.

В связи с тем, что еще далеко не все потенциальные получатели обратились в УСЗН, их было решено пригласить написать заявление лично. Об этом сообщила начальник управления Елена Алехина.

«Сегодня половина коллектива УСЗН пошла по частному сектору предлагать людям написать заявления на монетизацию. До 1 сентября осталось всего лишь два дня, а многие до сих пор не воспользовались этим правом», - отметила она.