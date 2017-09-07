Бюджет Славянска вновь перевыполнен

|31 августа 2017
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Как и в первом квартале, по итогам первого полугодия поступления в бюджет Славянска продолжают превышать плановые показатели.
Об этом стало известно из отчета начальника финансового управления Игоря Ковалева, который был озвучен на очередном заседании исполкома.
В отчетном периоде в казну города поступило 534,7 миллиона гривен. Эта сумма на 2,1% больше планового показателя и на 7,4% превышает уточненный годовой план.
В общий фонд, без учета межбюджетных перемещений финансов, мобилизовано 157,1 млн. гривен. В целом, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, поступления увеличились на 24,6 млн. гривен, или на 18,6%.
Традиционно наибольшую «прибыль» обеспечивает налог с доходов физических лиц — на него приходится 104,4 млн., или 66,4% бюджетных поступлений. По сравнению с прошлым годом, поступления за счет НДФЛ выросли на 12,4 миллиона гривен.
На втором месте — местные налоги и сборы, которые принесли в казну 36,4 миллиона, или 23,1% от общей суммы доходов. Максимальный удельный вес среди них занимают налог на землю в сумме 15,2 миллиона гривен (по сравнению с прошлым годом, сборы выросли на 3,7 млн. грн.) и единый налог, который принес 20,6 миллиона - на 5,5 млн. больше, чем в прошлом году. Среди остальных статей дохода общего фонда - налог на недвижимость (441 тыс. грн.) и транспортный налог (143,3 тыс.)
На третьем месте — акцизный сбор, который обеспечил бюджету 7,9% от общего объема поступлений, или 12,4 миллиона гривен. Экологический сбор составил 144,3 тысяч гривен.
В специальный фонд бюджета поступило 29,1 млн. гривен. Из них 28,1 млн. составили собственные поступления бюджетных учреждений (благотворительные взносы, гранты и подарки), 144,3 — экологический налог, 750,6 тысячи — бюджет развития (в том числе 378,9 тысячи от продажи объектов коммунальной собственности, 364,8 тыс. - от продажи земли).
Размер межбюджетных трансфертов в отчетном периоде составил 348,5 миллиона гривен. 338,5 миллиона гривен поступило за счет государственных субвенций, 10 млн. - дотаций областного и других бюджетов.
Расходы городского бюджета во втором полугодии составили 537,6 миллиона гривен, или 54,6% от годового плана. 92,6% затрат общего фонда направлено на содержание бюджетных учреждений, соцзащиту и соцобеспечение. Затраты в сфере образования составили 142,3 млн. гривен, здравоохранения — 78,6 млн., соцзащиты - 228,6 млн., культуры — 10,9 млн., физкультуры и спорта — 3,8 миллиона гривен.
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• Поэтический экодесант: краеведы Славянска готовятся праздновать 200-летие Михаила Петренко
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Комментарии к статье «Бюджет Славянска вновь перевыполнен»
Как и в первом квартале, по итогам первого полугодия поступления в бюджет Славянска продолжают превышать плановые показатели.
Об этом стало известно из отчета начальника финансового управления Игоря Ковалева, который был озвучен на очередном заседании исполкома.