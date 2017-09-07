В Святогорске решили вопрос льготных лекарств

Проблема с обеспечением льготными лекарствами жителей Святогорска решена. Об этом сообщила начальник отдела здравоохранения Елена Джим (на фото).

По ее словам, отныне льготные рецепты будут отовариваться в филиале аптеки «Здравица», который находится на улице Мазепы, 46. Там же будут отпускаться медикаменты по государственной программе «Доступные лекарства».

Также Елена Джим рассказала о ходе реализации Программы в Славянске. По ее словам, с 1 апреля по 1 сентября льготные лекарства получили 11 тыс. 128 человек. В обще сложности, выписано 27 тыс. 727 рецептов.

«Особое внимание мы уделяем пациентам, которые с трудом передвигаются или не могут свободно добраться до лечебного учреждения, чтобы получить рецепт», - подчеркнула она. Из данной категории Программой воспользовались 1137 человек, которым выписано 3195 рецептов.

В общей сложности, аптекам из госбюджета перечислено прочти 893 тысячи гривен. При этом в резерве имеется еще достаточно средств, так что все нуждающиеся могут обращаться за рецептами, добавила Елена Джим.