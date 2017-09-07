Как отразится на назначении субсидий новое постановление правительства

|6 сентября 2017
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Кабинет министров Украины 18 августа текущего года своим постановлением №609 внес изменения в порядок предоставления жилищных субсидий. Некоторые из нововведений вызвали ряд вопросов у славянцев. Ответить на них мы попросили замначальника УСЗН Екатерину Пасечник.
При какой задолженности за оплату коммунальных услуг будет назначаться субсидия?
- Норма, согласно которой субсидия не переназначается на следующий период при наличии задолженности, была введена с 1 мая нынешнего года. Размер задолженности вначале не определялся. Если долг был просрочен более, чем на два месяца, субсидия не назначалась, даже когда потребитель был должен совсем маленькую сумму. Теперь, согласно изменениям, просроченный более чем на два месяца долг, общая сумма которого не превышает 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, не является помехой для назначения субсидии. Другими словами, если совокупный долг за коммунальные услуги меньше 340 грн, субсидию все равно назначат, - объясняет заместитель начальника УСЗН.
Однако, делает акцент Екатерина Пасечник, Постановление №609 вступило в силу с момента его опубликования 19 августа. Поэтому на субсидии, назначенные в мае-июле, оно не распространяется.
Как отразится на назначении субсидий введение новых социальных нормативов использования газа?
Социальные нормативы на газ, измененные вышеуказанным постановлением Кабмина, теперь выглядят так.
В домах с газовой плитой и горячим водоснабжением, вместо 4,4 кубометра на человека, - 3,3 м3.
В домах с газовой плитой без горячего водоснабжения, вместо 7,1 кубометра на человека, - 5,4 м3.
В домах с газовой плитой и газовым водонагревателем, вместо 14 кубометра на человека, - 10,5 м3.
- Снижение нормативов затронет субсидии всех граждан, и тех, у кого есть приборы учета, и тех, у кого их нет. Будет произведен перерасчет субсидии в сторону ее уменьшения. В августе мы будем учитывать так называемый средневзвешенный показатель: за 18 дней субсидию посчитаем по одному показателю, за оставшиеся дни, когда вступило в силу Постановление, - по другому. С сентября уже будет массовый перерасчет, - объясняет Екатерина Пасечник.
Как теперь будут учитываться доходы граждан при назначении субсидии?
- Постановление уменьшило период, за который будут учитываться доходы домохозяйств, претендующих на субсидию. При расчете субсидий на новый отопительный сезон - с 1 октября мы возьмем доходы за I и II кварталы 2017 года. При расчете субсидий на летний период - с 1 мая 2018 года, учтем доходы за III и IV кварталы 2017 года, - говорит замначальника УСЗН.
Эти изменения в учете доходов коснутся и тех семей, которые обращаются за субсидией впервые. Если обращение поступит в октябре, возьмут совокупный доход за I и II кварталы текущего года, поскольку данные за третий квартал, окончившийся 30 сентября, налоговая инспекция еще предоставить не сможет. Но если заявление на назначение субсидии поступит в ноябре или декабре, будут браться доходы за II и III кварталы соответственно.
Также Екатерина Пасечник обращает внимание, что новые изменения дают возможность назначать субсидию недееспособным гражданам по заявлению опекуна. Кроме того, в них урегулирован вопрос выплаты назначенной субсидии на приобретение твердого топлива и сжиженного газа в случае смерти заявителя. Теперь субсидию будут выдавать тем лицам, которые указывались в заявлении заявителя, как проживающие вместе с ним.
В целом, комментируя нововведения, специалист считает, что количество получателей субсидии в Славянске не упадет. Однако суммы пособия снизятся. К этому приведет не только постановление Кабмина №609, но и увеличение прожиточного минимума для трудоспособных граждан, исходя из которого назначается субсидия многим категориям заявителей. Отметим, что с мая текущего года он составляет 1684 грн.
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Кабинет министров Украины 18 августа текущего года своим постановлением №609 внес изменения в порядок предоставления жилищных субсидий. Некоторые из нововведений вызвали ряд вопросов у славянцев. Ответить на них мы попросили замначальника УСЗН Екатерину Пасечник.