Горгаз переживает по поводу счетчиков

Руководство управления по газоснабжению и газификации обеспокоено ходом реализации государственной программы по установке приборов учета газа: до сих пор счетчиков не имеют около пятисот абонентов, которые проживают в квартирах с газовыми колонками.

Представитель предприятия Сергей Красовицкий сообщил, что указанные граждане по различным причинам упорно отказываются пускать домой работников горгаза, несмотря на помощь жэков и комитетов микрорайонов. При этом отметим, что приборы учета устанавливаются бесплатно.

Между тем, по его словам, таким абонентам стоит иметь в виду, что отказ от выполнения требований государственной программы в итоге влечет за собой отключение газоснабжения.

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