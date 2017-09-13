|13 сентября 2017
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Руководство управления по газоснабжению и газификации обеспокоено ходом реализации государственной программы по установке приборов учета газа: до сих пор счетчиков не имеют около пятисот абонентов, которые проживают в квартирах с газовыми колонками.
Представитель предприятия Сергей Красовицкий сообщил, что указанные граждане по различным причинам упорно отказываются пускать домой работников горгаза, несмотря на помощь жэков и комитетов микрорайонов. При этом отметим, что приборы учета устанавливаются бесплатно.
Между тем, по его словам, таким абонентам стоит иметь в виду, что отказ от выполнения требований государственной программы в итоге влечет за собой отключение газоснабжения.
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Комментарии к статье «Горгаз переживает по поводу счетчиков»
Руководство управления по газоснабжению и газификации обеспокоено ходом реализации государственной программы по установке приборов учета газа: до сих пор счетчиков не имеют около пятисот абонентов, которые проживают в квартирах с газовыми колонками.