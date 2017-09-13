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Фотофакт

Праздник в иллюстрациях

Горгаз переживает по поводу счетчиков

Антон Скворцов
13 сентября 2017 Просмотров: 68 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Руководство управления по газоснабжению и газификации обеспокоено ходом реализации государственной программы по установке приборов учета газа: до сих пор счетчиков не имеют около пятисот абонентов, которые проживают в квартирах с газовыми колонками.

Представитель предприятия Сергей Красовицкий сообщил, что указанные граждане по различным причинам упорно отказываются пускать домой работников горгаза, несмотря на помощь жэков и комитетов микрорайонов. При этом отметим, что приборы учета устанавливаются бесплатно. 

Между тем, по его словам, таким абонентам стоит иметь  в виду, что отказ от выполнения требований государственной программы в итоге влечет за собой отключение газоснабжения.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

  • На прошедшей неделе силами аварийно-восстановительных бригад КП «Славгорводоканал» устранено 55 порывов и утечек на водопроводных сетях и 48 засоров канализации. 
  • Увеличение аварийных ситуаций происходит на фоне снижения объемов воды: по данным водоканала, среднесуточная подача составила 26 тысяч кубометров, 21 из которых город получил от КП «Компания «Вода Донбасса», 5 — с собственной фильтровальной станции.    
  • За истекшую неделю в городе произошло 5 возгораний. Жертв и пострадавших нет. Всего с начала текущего года зафиксированы 260 пожаров. Кроме тушения огня, спасатели трижды оказывали помощь населению и спецслужбам города.  
  • В отчетном периоде работники пиротехнической службы ГСЧС дважды выезжали на заявки по обнаружению взрывоопасных предметов: артиллерийские снаряды были обнаружены на улицах Нарвской и Левобережной.  
  • Выплата наличных денег по заявлениям на монетизацию будет осуществляться в ноябре. Об этом сообщила начальник УСЗН Елена Алехина, сославшись на слова министра социальной политики Андрея Ревы.

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Комментарии к статье «Горгаз переживает по поводу счетчиков»

Руководство управления по газоснабжению и газификации обеспокоено ходом реализации государственной программы по установке приборов учета газа: до сих пор счетчиков не имеют около пятисот абонентов, которые проживают в квартирах с газовыми колонками.

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