Славянское управление пенсионного фонда присоединят к Краматорску

|19 сентября 2017
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На днях информационное пространство взбудоражилось новостью о том, что местное управление ПФ переедет в Краматорск. Как это отразится на клиентах фонда, узнавали журналисты "ТВ плюс".
Информации по теме оказалось не очень много. Специалисты, к которым мы обращались, в один голос ссылаются на текст постановления Кабинета министров, опубликованный на официальном сайте главного управления ПФУ. В документе описывается схема реорганизации территориальных управлений пенсионного фонда в Донецкой области. Всего постановлением предусматривается создать в области 9 объединенных управлений: Бахмутско-Лиманское, Великоновоселковское, Волновахское, Покровское, Торецкое, Константиновко-Дружковское, Мангушское, Мариупольское и Краматорское. В состав последнего и войдет управление ПФ Славянска.
Как именно будет выглядеть реорганизация, сегодня сказать не может никто: четких разъяснений на места пока не поступало. Поэтому в попытках предположить ее результат, можно оперировать лишь опытом подобных процессов в других государственных структурах, например, налоговой полиции. Очевидно, что реорганизация отразиться на как сотрудниках управления, так и на его клиентах. Последних заверяют, что никаких изменений они не почувствуют, ведь отдел обслуживания продолжит работать по старому адресу, оказывая весь спектр услуг. Но с трудовым коллективом управления ситуация пока непонятна. Ясно, что тем сотрудникам руководящего звена, которые останутся в штате, придется добираться на работу в соседний город.
Более острый вопрос - как отразится реорганизация на штатном расписании. Практика показывает, что при объединениях структур их штат, как правило, сокращается. Скорее всего, это же ожидает и реформируемые управления ПФ. Учитывая, что и при нынешнем составе городское управление пребывает в цейтноте из-за увеличившейся с началом войны нагрузки, кабминовские нововведения еще больше усложнят жизнь местным и приезжим пенсионерам. В дальнейшем аналогичную реорганизацию правительство планирует провести по всей территории государства.
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19 сентября 2017
• Славянское управление пенсионного фонда присоединят к Краматорску
18 сентября 2017
• Славянцы отметили День нашего двора
15 сентября 2017
• Славянский горсовет готов передать общественникам здание «Дзевульский и Лянге». Но с условиями
• Александра Дзюбу оштрафовали за коррупционное деяние
• Почему гастролирующие цирки и луна-парки не могут найти себе в Славянске постоянного места
• Детский сад: работаем по принципу «детоцентризма»
• Директор школы: реформа - это закон. А законы нужно выполнять
• Гороо прогнозирует проблемы с кадрами
14 сентября 2017
• В области - новый руководитель Нацполиции
• Суд признал Людмилу Шевченко виновной, но освободил от наказания
• Славянский исполком проголосовал за создание образовательного округа
• О Чернобыле и Донбассе: в "Теплице" прошел показ фильмов фестиваля "86"
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• Учиться по-новому: пять шагов реформы образования
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На днях информационное пространство взбудоражилось новостью о том, что местное управление ПФ переедет в Краматорск. Как это отразится на клиентах фонда, узнавали журналисты "ТВ плюс".