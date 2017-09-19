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Фотофакт

Славянск узнаваемый

Славянское управление пенсионного фонда присоединят к Краматорску

Павел Коротенко
19 сентября 2017 Просмотров: 13 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На днях информационное пространство взбудоражилось новостью о том, что местное управление ПФ переедет в Краматорск. Как это отразится на клиентах фонда, узнавали журналисты "ТВ плюс".

Информации по теме оказалось не очень много. Специалисты, к которым мы обращались, в один голос ссылаются на текст постановления Кабинета министров, опубликованный на официальном сайте главного управления ПФУ. В документе описывается схема реорганизации территориальных управлений пенсионного фонда в Донецкой области. Всего постановлением предусматривается создать в области 9 объединенных управлений: Бахмутско-Лиманское, Великоновоселковское, Волновахское, Покровское, Торецкое, Константиновко-Дружковское, Мангушское, Мариупольское и Краматорское. В состав последнего и войдет управление ПФ Славянска.

Как именно будет выглядеть реорганизация, сегодня сказать не может никто: четких разъяснений на места пока не поступало. Поэтому в попытках предположить ее результат, можно оперировать лишь опытом подобных процессов в других государственных структурах, например, налоговой полиции. Очевидно, что реорганизация отразиться на как сотрудниках управления, так и на его клиентах. Последних заверяют, что никаких изменений они не почувствуют, ведь отдел обслуживания продолжит работать по старому адресу, оказывая весь спектр услуг. Но с трудовым коллективом управления ситуация пока непонятна. Ясно, что тем сотрудникам руководящего звена, которые останутся в штате, придется добираться на работу в соседний город. 

Более острый вопрос - как отразится реорганизация на штатном расписании. Практика показывает, что при объединениях структур их штат, как правило, сокращается. Скорее всего, это же ожидает и реформируемые управления ПФ. Учитывая, что и при нынешнем составе городское управление пребывает в цейтноте из-за увеличившейся с началом войны нагрузки, кабминовские нововведения еще больше усложнят жизнь местным и приезжим пенсионерам. В дальнейшем аналогичную реорганизацию правительство планирует провести по всей территории государства.

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Комментарии к статье «Славянское управление пенсионного фонда присоединят к Краматорску»

На днях информационное пространство взбудоражилось новостью о том, что местное управление ПФ переедет в Краматорск. Как это отразится на клиентах фонда, узнавали журналисты "ТВ плюс".

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