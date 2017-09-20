Депутат Славянского горсовета призвал руководство города прояснить ситуацию с «Торэластом»

По сведениям Виктора Винниченко, 7 сентября состоялось заседание акционеров предприятия. «Сегодня начинают вывозить оборудование. Перекупщиком является все та же одесская компания, которая развалила и разграбила «Славтяжмаш», - сообщил он, добавив, что уже обратился по данному вопросу в прокуратуру. «Там (на «Торэласте», - прим.) один цех - это оборонка, второй — товары народного потребления. И сегодня у нас еще один завод превращается в пустыню», - уверен Винниченко.

Чтобы разобраться в ситуации, депутаты решили пригласить руководство предприятия на совместное заседание комиссий городского совета.