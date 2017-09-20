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Славянск узнаваемый

Депутат Славянского горсовета призвал руководство города прояснить ситуацию с «Торэластом»

Антон Скворцов
20 сентября 2017 Просмотров: 23 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Виктор Винниченко считает, что «Торэласту» уготована печальная судьба очередного предприятия-банкрота.

На пленарном заседании сессии Славянского горсовета 20 сентября депутат Виктор Винниченко выразил обеспокоенность будущим предприятия «Торэласт». Он опасается, что завод рискует пополнить перечень городских банкротов.

По сведениям Виктора Винниченко, 7 сентября состоялось заседание акционеров предприятия. «Сегодня начинают вывозить оборудование. Перекупщиком является все та же одесская компания, которая развалила и разграбила «Славтяжмаш», - сообщил он, добавив, что уже обратился по данному вопросу в прокуратуру. «Там (на «Торэласте», - прим.) один цех - это оборонка, второй — товары народного потребления. И сегодня у нас еще один завод превращается в пустыню», - уверен Винниченко. 

Чтобы разобраться в ситуации, депутаты решили пригласить руководство предприятия на совместное заседание комиссий городского совета.

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Комментарии к статье «Депутат Славянского горсовета призвал руководство города прояснить ситуацию с «Торэластом»»

На пленарном заседании сессии Славянского горсовета 20 сентября депутат Виктор Винниченко выразил обеспокоенность будущим предприятия «Торэласт». Он опасается, что завод рискует пополнить перечень городских банкротов.

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