Депутат Славянского горсовета призвал руководство города прояснить ситуацию с «Торэластом»

|20 сентября 2017
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На пленарном заседании сессии Славянского горсовета 20 сентября депутат Виктор Винниченко выразил обеспокоенность будущим предприятия «Торэласт». Он опасается, что завод рискует пополнить перечень городских банкротов.
По сведениям Виктора Винниченко, 7 сентября состоялось заседание акционеров предприятия. «Сегодня начинают вывозить оборудование. Перекупщиком является все та же одесская компания, которая развалила и разграбила «Славтяжмаш», - сообщил он, добавив, что уже обратился по данному вопросу в прокуратуру. «Там (на «Торэласте», - прим.) один цех - это оборонка, второй — товары народного потребления. И сегодня у нас еще один завод превращается в пустыню», - уверен Винниченко.
Чтобы разобраться в ситуации, депутаты решили пригласить руководство предприятия на совместное заседание комиссий городского совета.
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• На Химике завелся «интересный мужчинка»
• Мэр поручил разобраться с «Буржуем»
• На Почтовой заменят дорожное ограждение
19 сентября 2017
• Две бронзовые медали Даниила Малеваного на соревнованиях по самбо
• Олег Старовойтов выиграл первенство клуба «Чигоринец» по шахматам
• Открытый школьный Кубок по волейболу
• Достижения славянских мастеров самбо
• Хет-трик Щелкунова и подвиг вратаря-ветерана Маркевича
• Артур Ромащенко – победитель турнира по боксу
• Пять наград спортсменов БК «Триада» на чемпионате Украины по кикбоксингу
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• Славянское управление пенсионного фонда присоединят к Краматорску
18 сентября 2017
• Славянцы отметили День нашего двора
15 сентября 2017
• Славянский горсовет готов передать общественникам здание «Дзевульский и Лянге». Но с условиями
• Александра Дзюбу оштрафовали за коррупционное деяние
• Почему гастролирующие цирки и луна-парки не могут найти себе в Славянске постоянного места
• Детский сад: работаем по принципу «детоцентризма»
• Директор школы: реформа - это закон. А законы нужно выполнять
• Гороо прогнозирует проблемы с кадрами
14 сентября 2017
• В области - новый руководитель Нацполиции
• Суд признал Людмилу Шевченко виновной, но освободил от наказания
• Славянский исполком проголосовал за создание образовательного округа
• О Чернобыле и Донбассе: в "Теплице" прошел показ фильмов фестиваля "86"
• Жители многоэтажки просят разобраться с притоном, в который превратился их подъезд
• Раздельный сбор мусора в Славянске пытались наладить уже дважды
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Комментарии к статье «Депутат Славянского горсовета призвал руководство города прояснить ситуацию с «Торэластом»»
На пленарном заседании сессии Славянского горсовета 20 сентября депутат Виктор Винниченко выразил обеспокоенность будущим предприятия «Торэласт». Он опасается, что завод рискует пополнить перечень городских банкротов.