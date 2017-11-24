Пенсии славянским пенсионерам пересчитают автоматически. Приходить в управление для этого не нужно

Пенсионная реформа, которую так ждали украинские пенсионеры, вступает в силу с 11 октября. Накануне этого дня закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» был опубликован в парламентской газете «Голос України». Специалисты называют реформу самой масштабной за все годы существования независимого государства.

Согласно вышеуказанному закону проведено осовременивание пенсий и перерасчеты, связанные с изменением прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан.

Что такое осовременивание, и кого оно затронет

При расчете пенсий используется показатель средней заработной платы по народному хозяйству Украины. В зависимости от года выхода на пенсию, этот показатель составляет от 1194 грн до 3764 грн. Как результат - пенсионеры, которые вышли на пенсию ранее, при одинаковых коэффициенте заработной платы и стаже получали пенсию в меньшем размере. При проведении перерасчета пенсий с 1 октября 2017 показатель «средняя заработная плата по народному хазяйству Украины» составит 3764 грн 40 коп.

По словам первого заместителя начальника Славянского управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Сергея Скрипниченко, более всего прибавку почувствуют люди, вышедшие на пенсию до 2008 года. Собственно говоря, «осовременивание» задумывалось, в первую очередь, для возрождение социальной справедливости, когда при расчете пенсий для пенсионеров ушедших на пенсию в разные года используется один показатель.

Одновременно коэффициент страхового стажа при проведении перерасчета уменьшится. Если ранее он составлял 1,35, то теперь будет равен 1.

Несмотря на то,что перерасчет массовый, для его проведения обращаться в органы Пенсионного фонда Украины не нужно, он учитывает и индивидуальный стаж человека, и индивидуальные коэффициенты заработной платы, и статус.

Кроме того, вышеуказанным законом перенесены сроки изменения прожиточного минимума с 1 декабря на 1 октября 2017 года.

С 1 октября размер прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан составляет 1452 грн. Ранее он был равен 1312 грн.

В зависимости из размера прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан определяется размер минимальной пенсии неработающим пенсионерам, доплаты за сверхнормативный стаж неработающим пенсионерам, пенсии за особые заслуги, минимальный размер пенсии по потере кормильца, ежемесячная государственная адресная помощь инвалидам войны, участникам боевых действий, повышения в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и другие выплаты.

В результате проведенного перерасчета пенсий их размер увеличился.

Сергей Скрипниченко также отмечает, что общая потребность на выплату пенсий согласно проведенному перерасчету по Славянскому ОУПФУ составляет 60 млн. грн. Размер прибавки варьируется от 140 грн до 6500 грн. Добавим, что граждане, вышедшие на заслуженный отдых недавно, существенной прибавки не получат. Размер их пенсии может не измениться.

Причем, если в результате проведенного перерасчета размер пенсии увеличится более чем на 140 грн, выплата будет осуществлена до 25 октября, если размер доплаты менее 140 грн, ее выплатят в ноябре. Дополнительные ведомости на выплату пенсий в октябре уже распечатаны и переданы в банки и на почту. Финансирование начато и будет осуществляться по датам выплаты, установленным пенсионерам до 25 октября.

Стоит отметить, что реформа предусматривает автоматический перерасчет пенсий и в дальнейшем. Причем - не меньше, чем на 50% роста средней зарплаты за три предыдущих года и на 50% роста индекса потребительских цен (инфляции) за предыдущий год. Однако эта норма начнет действовать с 2021 года.

Пенсионный возраст не увеличат, но...

В вопросе увеличения пенсионного возраста авторы реформы пошли соломоновым путем. Формально его не увеличили, оставив одинаковым для мужчин и женщин - 60 лет. Однако страховой стаж, без которого начисление пенсионных выплат не происходит, стал значительно больше. На сегодняшний день он равен 15-ти годам. До конца текущего года можно выйти на пенсию со стажем в 15 лет по страховому коэффициенту 1,35. Но уже в 2018 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При отсутствии страхового стажа или его недостаточном количестве человек все равно выйдет на пенсию с 65-ти лет. Однако в этом случае он может рассчитывать только на минимальные выплаты.

В целом же необходимый для выхода на пенсию минимальный стаж ежегодно будет увеличиваться на 12 месяцев, пока в 2028 не достигнет 35 лет.

Стоит отметить, что реформа дает возможность докупить недостающий стаж. «Стоимость» одного года приблизительно равна 16,8 тыс. грн.

Некоторым категориям граждан оставили право выходить на пенсию досрочно, сохранился список №1 и список №2. Выплаты за «льготников» в «переходный» период будет осуществлять государство. А вот для госчиновников, научных работников, депутатов и прокуроров спецпенсии закон отменил. Педагоги и медики смогут выйти на пенсию по выслуге лет лишь в том случае, если на 11 октября 2017 года - дату вступление в действие вышеуказанного закона - имеют достаточную выслугу лет и стаж, необходимый для назначения пенсии в соответствии со ст. 55 ЗУ «О пенсионном обеспечении».

При этом не стоит путать общий трудовой и страховой стажи. Страховым стажем называется тот период времени, в течение которого работодатель уплачивал налоги в ПФ за нанятого им работника, или предприниматель платил налоги за себя лично. Ситуация, когда человек проработал много лет «по-черному», но страхового стажа так и не набрал, к сожалению, достаточно распространенная.

Одним абзацем

Еще из позитивного: с 1 октября работающим пенсионерам вернут 100% пенсии. До этого государство забирало у данной категории граждан 15% пенсионных выплат.

Женщинам, досрочно вышедшим на пенсию, уберут «пожизненное» уменьшение пенсии на 0,5% за каждый полный и неполный месяц досрочного выхода на пенсию - так называемое «недоработанное время». Теперь начнет действовать зеркальный принцип: если женщина вышла на пенсию на 24 месяца досрочно, то после истечения 24 месяцев после достижения пенсионного возраста уменьшение пенсии на 0,5 % уберут.

Изменения коснутся и студентов, которые наверняка о пенсии пока даже не помышляют. Ранее учеба в университете автоматически зачислялась в стаж. Теперь это произойдет лишь в том случае, если вуз будет платить страховые взносы в ПФ.

Это лишь некоторые из нововведений. Судя по всему, в публикациях к пенсионной реформе мы будем возвращаться еще неоднократно.

Остается добавить, что, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, на выплату повышенных пенсий лишь на октябрь 2017 года необходимо 5 млрд грн. Премьер-министр Гройсман утверждает, что эти деньги в государственной казне имеются. Однако, как 16,4 млн зарегистрированных работников прокормят 12 миллионов украинских пенсионеров, пока остается загадкой. Разгадывать ее, судя по всему, придется следующему поколению политиков.