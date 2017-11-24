В новом году «Славгорводоканал» повышает тарифы

С 1 января увеличатся расценки на услуги, предоставляемые КП «Славгороводоканал». На этот раз они станут дифференцированными: жители частного сектора будут платить одну цену, жители квартир – другую.

Для частных домовладений стоимость кубометра воды вырастет с нынешних 12 грн. 78 копеек до 15 гривен 5 копеек, для жилмассивов – до 15 грн. 47 коп. Рост составит, соответственно, 18% и 21%. Стоимость кубометра стоков, напротив, уменьшится: в первом случае (при условии подключения к общегородской канализационной системе) с 9 грн. 67 коп. до 8 грн. 57 коп., то есть на 11%, во втором – до 8 грн. 82 копеек (на 9%). В целом, увеличение тарифа составит 5% для частного сектора и 8% для многоквартирных домов.

Гендиректор водоканала Андрей Кийко говорит, что новые расценки уже направлены на согласование в Национальную комиссию по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг.

По его словам, эта мера вынужденная и связана с тем, что недавно цену на свою продукцию поднял поставщик – КП «Компания «Вода Донбасса». Рост стоимости покупной воды составил 30%.

В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ КРИЗИС НЕПРЕОДОЛИМ

Андрей Кийко признался, что, несмотря на неоднократное повышение тарифов, вывести предприятие из системного кризиса, который продолжается много лет, так и не удалось. Более того – он признался, что сделать это самостоятельно водоканал не сможет и в дальнейшем. По его мнению, плачевное положение будет только усугубляться, невзирая на постоянные финансовые вливания из местного бюджета. Одна из главных причин столь неважного положения – катастрофическое состояние водопроводных сетей, на которых происходит порядка полусотни утечек еженедельно. Сейчас удается менять лишь около трех километров труб в год. С учетом того, что общая протяженность коммуникаций составляет около 300 километров, несложно подсчитать, сколько лет потребуется на их полную реконструкцию.

ДЛЯ ЧЕГО ВОДОКАНАЛУ НУЖНЫ ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКОВ

Одна из мер, которую руководство водоканала предпринимает для исправления ситуации, - создание объективной картины водопотребления. Андрей Кийко напоминает, что для этого абонентам необходимо ежемесячно передавать показания приборов учета. Регулярно обходить всех абонентов, как это делает РЭС, предприятие не в состоянии: штат контролеров насчитывает 20 человек вместо положенных сорока. Кроме того, они работают в то же время, что и остальные граждане, поэтому их силами удается охватить только 25% от всего количества абонентов.

В связи с этим были придуманы другие способы передачи показаний. Это можно сделать по телефону (050) 304-84-43, по электронной почте kpslavvoda@ukr.net, а также с помощью «Личного кабинета» на сайте предприятия slavvoda.dn.ua.

К слову, к работе «Личного кабинета» у горожан по-прежнему много претензий. Созданный для удобства абонентов, он до сих пор не работает так, как положено. Не в последнюю очередь это связано с тем, что сервис пришлось размещать не на сайте abonentinfo, где регистрация в базе данных стоит 50 тысяч гривен и еще 4 тысячи в месяц необходимо платить за его обслуживание. Такие траты оказались не по средствам, поэтому пришлось воспользоваться услугами краматорской фирмы, чьи расценки более демократичны. «Безусловно, abonentinfo - это лучший программный продукт, нежели тот, что создал водоканал. Но ведь и мерседес лучше «Таврии», но не все могут его себе позволить. Поэтому мы вынуждены вписываться в тот бюджет, который у нас есть», - резюмирует директор водоканала.

Он напомнил, что главная причина неполадок с «Личным кабинетом» кроется в несоответствии имеющейся базы данных реальному положению дел. Для приведения в соответствие одного другому, опять же, необходимо регулярно получать данные приборов учета абонентов, что, увы, выходит далеко не всегда.

В связи с этим в водоканале придумали еще один способ: в качестве эксперимента будут выбраны пять многоквартирных домов, на которых повесят почтовые ящики. В них жители смогут класть данные, написанные на листочке бумаги, где следует указать номер лицевого счета, адрес и фамилию. Кроме того, таким же образом в водоканал можно отправлять жалобы и предложения. Андрей Кийко уверяет, что все пожелания будут внимательно изучены и случае целесообразности внедрены в жизнь. Такой ящик уже имеется в абонентном отделе предприятия на первом этаже.

Также он добавил, что в финальную стадию вступила реконструкция помещений на первом этаже, где количество окон для приема граждан будет увеличено с трех до девяти. Ожидается, что после реорганизации прием граждан существенно упростится.

ОБЩЕДОМОВОЙ УЧЕТ КАК СТИМУЛ К САМООРГАНИЗАЦИИ

Также Кийко обратил внимание на проблему, которую, возможно, удастся решить с помощью закона о коммерческом учете услуг по тепло- и водоснабжению, принятому Верховной Радой в этом году и вступившем в силу со 2 августа. Ввиду отсутствия методики применения документа детально комментировать его руководитель водоканала не стал, ограничившись основным посылом.

Закон предписывает, что каждый многоквартирный дом должен быть оборудован общим прибором учета. После этого станет четкой картина, сколько воды получает то или иное здание и сколько ее потребляют жители. Дело в том, что сейчас наблюдается нехорошая тенденция: в многоэтажках, где уже имеются общие счетчики, ежемесячно теряется определенное количество «кубов», которое порой достигает внушительных размеров. К примеру, совсем недавно в традиционно проблемной с данной точки зрения девятиэтажке на Василевского, 6, водоканал недосчитался 180 (!) кубометров воды в месяц, что эквивалентно четырем тысячам гривен. Сумма может показаться небольшой, однако, если принять во внимание масштаб проблемы, ежемесячная недостача представляется поистине огромной. Собственно, это еще одна причина, по которой водоканал живет в условиях непрестанных финансовых трудностей.

Андрей Кийко уверен, что подобное явление объясняется повальным воровством воды. На сегодняшний день законного способа, чтобы разделить потери на всех жителей дома, не существует. Принятый закон как раз и направлен на то, чтобы данный процесс легитимизировать.

Несложно представить степень негодования добросовестных плательщиков, которым, возможно, придется оплачивать украденную соседом воду. В любом случае, надо полагать, нововведение обещает немалый общественный резонанс. Впрочем, как оно будет внедряться на практике, пока неясно, поскольку, повторимся, соответствующий механизм еще не разработан.

Законом определены два механизма финансирования установки общедомовых приборов учета. В первом случае водоканал может сделать это за собственные средства, а затем разделить потраченную сумму между жителями, которую им придется выплачивать ежемесячно частями на протяжении пяти лет. Второй вариант – монтаж счетчиков за счет средств городского бюджета. В первую очередь, директор водоканала намерен прибегнуть именно к такому способу.

Андрей Кийко уверен, что новшество станет для жителей стимулом к более ответственному отношению к вопросу водопотребления. «Вся государственная политика направлена на отделение дома от муниципальных служб. Дом должен сам решать свои проблемы. Я считаю, это очень правильно», - уверен он.