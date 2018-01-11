Монетизация субсидий не затронет славянцев. Пока

С 1 января в Украине стартовала монетизация субсидий. Соответствующее постановление о таком нововведении Кабмин принял еще 8 ноября минувшего года.

По словам министра финансов Александра Данилюка, монетизация призвана стать «первым и важным шагом комплексного реформирования всей системы расчетов за жилищно-коммунальные услуги». Кроме того, такой подход к реформированию системы субсидий является требованием МВФ, Всемирного банка, ЕС и ЕБРР.

Однако, как объяснила начальник УСЗН Елена Алехина, на данном этапе монетизация не коснется населения, получающего помощь от государства на оплату коммунальных услуг.

- Минфин разработал целый комплекс мер по реформированию системы расчетов по субсидиям. В целом он будет состоять из трех этапов, - рассказывает начальник управления.

Первым этапом является монетизация расчетов по субсидиям на уровне предприятий - поставщиков услуг. Именно он и вступил в силу с 1 января текущего года.

- Людям, которые получают субсидию, беспокоиться не о чем. Главное - вовремя сообщить в УСЗН о любых изменениях, которые влияют на объем субсидии. Будь то смена работы, увеличение или уменьшение числа проживающих в жилище и прочее. Если такие данные будут скрыты, субсидию о человека могут забрать, - объясняет Елена Алехина.

По ее словам, следующим этапом должна стать подготовка системы к осуществлению монетизации субсидий на уровне домохозяйств. В него войдет создание необходимой инфраструктуры, единого реестра и базы данных субсидиантов, их верификация и т.д. И лишь третьим этапом запланирован сама монетизация на уровне домохозяйств. Когда это произойдет, в Славянске сказать не могут. В любом случае - третий этап пока остается делом будущего.

Отметим, что правительство называет целью этих изменений переход на прозрачные и своевременные расчеты «живыми» средствами между государством и исполнителями услуг.