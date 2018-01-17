СТрУ придется платить за электричество на 100000 гривен больше

С 1 января цена на электроэнергию для предприятий увеличилась на 9,5%.

Особенно ощутимым это стало для троллейбусного управления, для которого она является одной из основных статей расходов.

По словам директора СТрУ Сергея Иванченко, в связи с подорожанием дополнительные расходы предприятия в зимний период составят около 100 тысяч гривен.

Добавим, что, согласно решению НКРЭКУ, с 1 апреля стоимость электрической энергии для промышленных потребителей вырастет еще на 6,1%.