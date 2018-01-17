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Фотофакт

Он все-таки существует

Выплата социальных пособий уже началась

Антон Скворцов
17 января 2018 Просмотров: 170 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Деньги на государственную помощь получателям социальных пособий получены, выплаты уже начались. Об этом 17 января сообщила начальник УСЗН, комментируя задержку финансирования, из-за которой многие граждане уже начали нервничать.

Елена Алехина напомнила, что определенного срока выплат законодательство не предусматривает - они осуществляются в течение месяца с момента перечисления денег из госбюджета. К настоящему времени финансирование получено, платежные поручения переданы в Госказначейство. 

Тем, кто получает пособия через банки, деньги должны были начать поступать уже вечером 17 числа. Остальные получат их немного позже. «Деньги есть», - успокаивает граждан Елена Алехина. 

По ее словам, подобная ситуация с социальными выплатами не является чем-то из ряда вон выходящим. «Такая проблема возникает каждый раз в начале года. Это не нарушение и не задержка, потому что в течение месяца выплаты пройдут. Это может быть как в начале, так и в конце месяца. За последние два года выплаты проходят примерно в середине месяца, поэтому волноваться не стоит», - объясняет она.

Добавим, что речь идет пособиях одиноким матерям, инвалидам с детства, помощи на рождение и т. д. В целом государственная поддержка, выплачиваемая через органы соцзащиты, насчитывает 15 видов. В Славянске пособия получают, в общей сложности, 33 тысячи человек.

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Комментарии к статье «Выплата социальных пособий уже началась»

Деньги на государственную помощь получателям социальных пособий получены, выплаты уже начались. Об этом 17 января сообщила начальник УСЗН, комментируя задержку финансирования, из-за которой многие граждане уже начали нервничать.

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