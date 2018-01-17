|17 января 2018
|Просмотров: 170
|
Деньги на государственную помощь получателям социальных пособий получены, выплаты уже начались. Об этом 17 января сообщила начальник УСЗН, комментируя задержку финансирования, из-за которой многие граждане уже начали нервничать.
Елена Алехина напомнила, что определенного срока выплат законодательство не предусматривает - они осуществляются в течение месяца с момента перечисления денег из госбюджета. К настоящему времени финансирование получено, платежные поручения переданы в Госказначейство.
Тем, кто получает пособия через банки, деньги должны были начать поступать уже вечером 17 числа. Остальные получат их немного позже. «Деньги есть», - успокаивает граждан Елена Алехина.
По ее словам, подобная ситуация с социальными выплатами не является чем-то из ряда вон выходящим. «Такая проблема возникает каждый раз в начале года. Это не нарушение и не задержка, потому что в течение месяца выплаты пройдут. Это может быть как в начале, так и в конце месяца. За последние два года выплаты проходят примерно в середине месяца, поэтому волноваться не стоит», - объясняет она.
Добавим, что речь идет пособиях одиноким матерям, инвалидам с детства, помощи на рождение и т. д. В целом государственная поддержка, выплачиваемая через органы соцзащиты, насчитывает 15 видов. В Славянске пособия получают, в общей сложности, 33 тысячи человек.
17 января 2018
• Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Донецкой области по самбо
• Первое поражение «МанСити», «Марадона» в исполнении Дукуре, необъяснимые действия арбитра Шапрона
• Украинское дерби в Мельбурне: Свитолина против Костюк
• «Шахтер» и «Динамо» начали подготовку ко второй части сезона
• Секлецов VS Башкаев: кто возглавит УЖКХ
• Для участников АТО откроют «единое окно» в УСЗН
• Больше всего жалоб - от жителей Николаевской ОТГ
• Абонотдел «Славгорводоканала» возвращается к прежнему графику работы
• Выплата социальных пособий уже началась
• Как стать популярным вместе с одеждой Adventure Time?
• В XVIII веке Славянску пришлось бы завоевать Райгородок. Сейчас попробуют решить земельный вопрос через Раду
• СТрУ придется платить за электричество на 100000 гривен больше
• В центр города запретят въезд грузовиков
• С уборкой снега на дорогах справились
• Ртуть по-прежнему на повестке дня
• Юных чемпионов-мотоциклистов наградили грамотами
11 января 2018
• Декоративный водоем, птичник и Торская крепость - как будет выглядеть парк «Шелковичный»
• Монетизация субсидий не затронет славянцев. Пока
• Снижение норм означает уменьшение субсидии
• Программа развития Славянска: планы на 2018 год
• Вид помощи по утрате кормильца теперь можно выбирать
• Жители Славянска присоединились к акции «принеси куклу»
• «Перлина Донеччини» осталась без дотаций
• Завхоз «Лесной сказки» считает, что содержать лагерь Славянск не в состоянии
• Кто сказал «либо пенсия, либо зарплата»
• Самые популярные имена в 2017 году - Александр и Анастасия
— 17 января 2018 —
С 1 января цена на электроэнергию для предприятий увеличилась на 9,5%.
— 11 января 2018 —
С 1 января в Украине стартовала монетизация субсидий. Соответствующее постановление о таком нововведении Кабмин принял еще 8 ноября минувшего года.
— 11 января 2018 —
Согласно постановлению Кабмина №409 от 6.08.2014 г. «Об установлении государственных социальных стандартов...», с 1 января 2018 г. снизились нормы потребления электроэнергии, на которые назначается субсидия. Все киловатты, которые субсидианты используют сверх нормы,придется оплачивать по более высокому тарифу.
— 11 января 2018 —
Еще одно нововведение, вступившее в силу с 1 января 2018 года, регламентируется ЗУ «О государственной помощи семьям с детьми». Речь в нем идет о семьях, в которых дети потеряли одного из кормильцев. Теперь матери либо отцы, из-за смерти второй половины самостоятельно воспитывающие детей, имеют право выбирать, какой вид социальной помощи они будут получать.
Приветствую, гость! Вход
17 января 2018
• Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Донецкой области по самбо
• Первое поражение «МанСити», «Марадона» в исполнении Дукуре, необъяснимые действия арбитра Шапрона
• Украинское дерби в Мельбурне: Свитолина против Костюк
• «Шахтер» и «Динамо» начали подготовку ко второй части сезона
• Секлецов VS Башкаев: кто возглавит УЖКХ
• Для участников АТО откроют «единое окно» в УСЗН
• Больше всего жалоб - от жителей Николаевской ОТГ
• Абонотдел «Славгорводоканала» возвращается к прежнему графику работы
• Выплата социальных пособий уже началась
• Как стать популярным вместе с одеждой Adventure Time?
• В XVIII веке Славянску пришлось бы завоевать Райгородок. Сейчас попробуют решить земельный вопрос через Раду
• СТрУ придется платить за электричество на 100000 гривен больше
• В центр города запретят въезд грузовиков
• С уборкой снега на дорогах справились
• Ртуть по-прежнему на повестке дня
• Юных чемпионов-мотоциклистов наградили грамотами
11 января 2018
• Декоративный водоем, птичник и Торская крепость - как будет выглядеть парк «Шелковичный»
• Монетизация субсидий не затронет славянцев. Пока
• Снижение норм означает уменьшение субсидии
• Программа развития Славянска: планы на 2018 год
• Вид помощи по утрате кормильца теперь можно выбирать
• Жители Славянска присоединились к акции «принеси куклу»
• «Перлина Донеччини» осталась без дотаций
• Завхоз «Лесной сказки» считает, что содержать лагерь Славянск не в состоянии
• Кто сказал «либо пенсия, либо зарплата»
• Самые популярные имена в 2017 году - Александр и Анастасия
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Выплата социальных пособий уже началась»
Деньги на государственную помощь получателям социальных пособий получены, выплаты уже начались. Об этом 17 января сообщила начальник УСЗН, комментируя задержку финансирования, из-за которой многие граждане уже начали нервничать.