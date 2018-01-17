Выплата социальных пособий уже началась

Деньги на государственную помощь получателям социальных пособий получены, выплаты уже начались. Об этом 17 января сообщила начальник УСЗН, комментируя задержку финансирования, из-за которой многие граждане уже начали нервничать.

Елена Алехина напомнила, что определенного срока выплат законодательство не предусматривает - они осуществляются в течение месяца с момента перечисления денег из госбюджета. К настоящему времени финансирование получено, платежные поручения переданы в Госказначейство.

Тем, кто получает пособия через банки, деньги должны были начать поступать уже вечером 17 числа. Остальные получат их немного позже. «Деньги есть», - успокаивает граждан Елена Алехина.

По ее словам, подобная ситуация с социальными выплатами не является чем-то из ряда вон выходящим. «Такая проблема возникает каждый раз в начале года. Это не нарушение и не задержка, потому что в течение месяца выплаты пройдут. Это может быть как в начале, так и в конце месяца. За последние два года выплаты проходят примерно в середине месяца, поэтому волноваться не стоит», - объясняет она.

Добавим, что речь идет пособиях одиноким матерям, инвалидам с детства, помощи на рождение и т. д. В целом государственная поддержка, выплачиваемая через органы соцзащиты, насчитывает 15 видов. В Славянске пособия получают, в общей сложности, 33 тысячи человек.