Билеты на поезда международного сообщения теперь можно купить в Славянске

|18 января 2018
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С 12 января на железнодорожном вокзале Славянска начала работать касса по продаже билетов на международные поезда.
Как рассказала начальник вокзала Светлана Белецкая, для продажи билетов на поезда международного сообщения приспособлена касса №2, которая работает в обычном режиме - ежедневно, с 7:30 до 19:15. Параллельно она обслуживает пассажиров, приобретающих билеты на внутренние маршруты. Дополнительное удобство для едущих за границу славянцев состоит в том, что в кассе вокзала можно также купить билеты до Киева, Львова, Здолбунова. Это пункты отправки международных поездов.
Для славянцев, которые собираются ехать в Европу на поезде, новая услуга весьма комфортна. Ведь через интернет продажа билетов на международные маршруты не производится, покупку нужно производить непосредственно в кассе. И ранее такие кассы имелись только в областных центрах.
По словам Светланы Белецкой, никаких удостоверяющих личность документов при покупке не требуется. Достаточно назвать фамилию пассажира, дату выезда, номер поезда, пункт следования и оплатить билет. Последняя операция осуществляется пока исключительно за наличный расчет, специальный терминал для оплаты банковской картой установят до конца недели.
Для обслуживания международной кассы персонал прошел специальный тренинг в Киеве и ряд обучающих семинаров в Харькове, так что проблем с новой услугой, уверена начальник вокзала, не возникнет.
Техническая специфика заключается в том, что к покупателю обращен дополнительный монитор, на котором он сможет увидеть правильность набора своей фамилии латиницей. Поскольку путешествие за рубеж - предприятие недешевое, любая ошибка в проездных документах может привести пассажира к серьезным финансовым потерям. В данном случае ответственность за возможные недоразумения перекладывается на покупающего билет гражданина.
Примерно из этих же соображений сотрудникам вокзала категорически запрещено давать пассажирам рекомендации по процедуре прохождения паспортного и таможенного контроля в разных пунктах пересечения границы. Ведь нормативы в этой сфере постоянно видоизменяются не только в Украине, но и на территории государств, в которые пролегает маршрут следования. Так что эту информацию потенциальным путешественникам придется изучать самостоятельно.
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С 12 января на железнодорожном вокзале Славянска начала работать касса по продаже билетов на международные поезда.