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Фотофакт

Он все-таки существует

Билеты на поезда международного сообщения теперь можно купить в Славянске

Павел Коротенко
18 января 2018 Просмотров: 62 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
С 12 января международные кассы начали работать на пяти вокзалах Донецкой железной дороги - в Славянске, Краматорске, Покровске, Рубежном и Мариуполе.

С 12 января на железнодорожном вокзале Славянска начала работать касса по продаже билетов на международные поезда.

Обычный режим работы

Как рассказала начальник вокзала Светлана Белецкая, для продажи билетов на поезда международного сообщения приспособлена касса №2, которая работает в обычном режиме - ежедневно, с 7:30 до 19:15. Параллельно она обслуживает пассажиров, приобретающих билеты на внутренние маршруты. Дополнительное удобство для едущих за границу славянцев состоит в том, что в кассе вокзала можно также купить билеты до Киева, Львова, Здолбунова. Это пункты отправки международных поездов. 

Практическое применение

Для славянцев, которые собираются ехать в Европу на поезде, новая услуга весьма комфортна. Ведь через интернет продажа билетов на международные маршруты не производится, покупку нужно производить непосредственно в кассе. И ранее такие кассы имелись только в областных центрах. 

По словам Светланы Белецкой, никаких удостоверяющих личность документов при покупке не требуется. Достаточно назвать фамилию пассажира, дату выезда, номер поезда, пункт следования и оплатить билет. Последняя операция осуществляется пока исключительно за наличный расчет, специальный терминал для оплаты банковской картой установят до конца недели.

Для обслуживания международной кассы персонал прошел специальный тренинг в Киеве и ряд обучающих семинаров в Харькове, так что проблем с новой услугой, уверена начальник вокзала, не возникнет.

Особенности и нюансы

Техническая специфика заключается в том, что к покупателю обращен дополнительный монитор, на котором он сможет увидеть правильность набора своей фамилии латиницей. Поскольку путешествие за рубеж - предприятие недешевое, любая ошибка в проездных документах может привести пассажира к серьезным финансовым потерям. В данном случае ответственность за возможные недоразумения перекладывается на покупающего билет гражданина.

Примерно из этих же соображений сотрудникам вокзала категорически запрещено давать пассажирам рекомендации по процедуре прохождения паспортного и таможенного контроля в разных пунктах пересечения границы. Ведь нормативы в этой сфере постоянно видоизменяются не только в Украине, но и на территории государств, в которые пролегает маршрут следования. Так что эту информацию потенциальным путешественникам придется изучать самостоятельно.

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Комментарии к статье «Билеты на поезда международного сообщения теперь можно купить в Славянске»

С 12 января на железнодорожном вокзале Славянска начала работать касса по продаже билетов на международные поезда.

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