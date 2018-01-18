|18 января 2018
|Просмотров: 168
|
Работники Славянского РЭСа продолжают замену приборов учета электроэнергии в квартирах жителей микрорайонов Артема и Лесной. Установка новых счетчиков, которые станут частью автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), ведется в рамках инвестиционной программы «Донекцоблэнерго».
Монтаж приборов стартовал прошлой весной (об этом мы писали в №19 от 2017 г). Первые счетчики появились в девятиэтажках на Лесном, сейчас очередь дошла до ул. Бульварной.
В девятиэтажных домах новые приборы учета ставят на место старых – в щитовые отделения лестничных клеток. В пятиэтажках, при наличии возможности, их также выносят на площадки, в противном случае ставят на прежнем месте в коридорах квартир.
Начальник РЭСа Виталий Колесник рассказал, что к настоящему моменту из двух тысяч приборов учета заменены полторы. Монтаж всех счетчиков должен завершиться в этом году. Кроме них, приобретут и смонтируют вторую составляющую АКСУЭ, а именно центральный сервер, который будет автоматически снимать показания в конце каждого месяца. Пока же абонентам приходится по-прежнему передавать данные с новых счетчиков контролерам самостоятельно.
Напомним, что автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии будут охвачены дома №№1, 2, 3, 5, 6, 11-А на ул. Олимпийской, №№10 и 14 на ул. Маршала Василевского, №№21, 25, 40, 42, 44 и 46 на ул. Генерала Батюка и №№5, 7, 9, 11 и 13 на улице Бульварной.
Кроме Славянска, «Донецкоблэнерго» внедряет инвестиционную программу в Мариуполе и Краматорске.
18 января 2018
• РЭС обещает закончить установку «умных» счетчиков в этом году
• Спортшкола в центре Славянска может поменять адрес
• Новую дорогу на Вокзальной пришлось раскопать
• В Славянске хотят возродить дружинников
• Под Славянском в аварии пострадали два человека
• В деле экс-мэра Славянска Нели Штепы закончились судьи
• На Лесном поймали продавщицу самогона
• Полицейские уничтожили более 15 кг наркотиков
• В Славянске пока все спокойно и с корью, и с гриппом
• В Славянске создан госпитальный округ. Что изменится для пациентов
• Что лучше: купить рамки стандартных размеров или изготовить под заказ?
• Апелляционный суд не увидел нарушений в увольнении Шалды
• В Славянске определились, какие проекты подавать в Госфонд регионального развития
• Появится ли в Славянске крепость Тор
• Как правильно купаться на Крещение
• На Светлодарской, 9, принудительно демонтировали самовольную пристройку
• Восьмая школа разменяла девятый десяток
• В Славянск привезли рождественский вертеп
• Билеты на поезда международного сообщения теперь можно купить в Славянске
17 января 2018
• Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Донецкой области по самбо
• Первое поражение «МанСити», «Марадона» в исполнении Дукуре, необъяснимые действия арбитра Шапрона
• Украинское дерби в Мельбурне: Свитолина против Костюк
• «Шахтер» и «Динамо» начали подготовку ко второй части сезона
• Секлецов VS Башкаев: кто возглавит УЖКХ
• Для участников АТО откроют «единое окно» в УСЗН
• Больше всего жалоб - от жителей Николаевской ОТГ
• Абонотдел «Славгорводоканала» возвращается к прежнему графику работы
— 18 января 2018 —
С 12 января на железнодорожном вокзале Славянска начала работать касса по продаже билетов на международные поезда.
— 17 января 2018 —
Деньги на государственную помощь получателям социальных пособий получены, выплаты уже начались. Об этом 17 января сообщила начальник УСЗН, комментируя задержку финансирования, из-за которой многие граждане уже начали нервничать.
— 17 января 2018 —
С 1 января цена на электроэнергию для предприятий увеличилась на 9,5%.
— 11 января 2018 —
С 1 января в Украине стартовала монетизация субсидий. Соответствующее постановление о таком нововведении Кабмин принял еще 8 ноября минувшего года.
Приветствую, гость! Вход
18 января 2018
• РЭС обещает закончить установку «умных» счетчиков в этом году
• Спортшкола в центре Славянска может поменять адрес
• Новую дорогу на Вокзальной пришлось раскопать
• В Славянске хотят возродить дружинников
• Под Славянском в аварии пострадали два человека
• В деле экс-мэра Славянска Нели Штепы закончились судьи
• На Лесном поймали продавщицу самогона
• Полицейские уничтожили более 15 кг наркотиков
• В Славянске пока все спокойно и с корью, и с гриппом
• В Славянске создан госпитальный округ. Что изменится для пациентов
• Что лучше: купить рамки стандартных размеров или изготовить под заказ?
• Апелляционный суд не увидел нарушений в увольнении Шалды
• В Славянске определились, какие проекты подавать в Госфонд регионального развития
• Появится ли в Славянске крепость Тор
• Как правильно купаться на Крещение
• На Светлодарской, 9, принудительно демонтировали самовольную пристройку
• Восьмая школа разменяла девятый десяток
• В Славянск привезли рождественский вертеп
• Билеты на поезда международного сообщения теперь можно купить в Славянске
17 января 2018
• Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Донецкой области по самбо
• Первое поражение «МанСити», «Марадона» в исполнении Дукуре, необъяснимые действия арбитра Шапрона
• Украинское дерби в Мельбурне: Свитолина против Костюк
• «Шахтер» и «Динамо» начали подготовку ко второй части сезона
• Секлецов VS Башкаев: кто возглавит УЖКХ
• Для участников АТО откроют «единое окно» в УСЗН
• Больше всего жалоб - от жителей Николаевской ОТГ
• Абонотдел «Славгорводоканала» возвращается к прежнему графику работы
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «РЭС обещает закончить установку «умных» счетчиков в этом году»
Работники Славянского РЭСа продолжают замену приборов учета электроэнергии в квартирах жителей микрорайонов Артема и Лесной. Установка новых счетчиков, которые станут частью автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), ведется в рамках инвестиционной программы «Донекцоблэнерго».