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Фотофакт

Он все-таки существует

РЭС обещает закончить установку «умных» счетчиков в этом году

Антон Скворцов
18 января 2018 Просмотров: 168 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Работники Славянского РЭСа продолжают замену приборов учета электроэнергии в квартирах жителей микрорайонов Артема и Лесной. Установка новых счетчиков, которые станут частью автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), ведется в рамках инвестиционной программы «Донекцоблэнерго».

Монтаж приборов стартовал прошлой весной (об этом мы писали в №19 от 2017 г). Первые счетчики появились в девятиэтажках на Лесном, сейчас очередь дошла до ул. Бульварной. 

В девятиэтажных домах новые приборы учета ставят на место старых – в щитовые отделения лестничных клеток. В пятиэтажках, при наличии возможности, их также выносят на площадки, в противном случае ставят на прежнем месте в коридорах квартир. 

Начальник РЭСа Виталий Колесник рассказал, что к настоящему моменту из двух тысяч приборов учета заменены полторы. Монтаж всех счетчиков должен завершиться в этом году. Кроме них, приобретут и смонтируют вторую составляющую АКСУЭ, а именно центральный сервер, который будет автоматически снимать показания в конце каждого месяца. Пока же абонентам приходится по-прежнему передавать данные с новых счетчиков контролерам самостоятельно.      

Напомним, что автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии будут охвачены дома №№1, 2, 3, 5, 6, 11-А на ул. Олимпийской, №№10 и 14 на ул. Маршала Василевского, №№21, 25, 40, 42, 44 и 46 на ул. Генерала Батюка и №№5, 7, 9, 11 и 13 на улице Бульварной.

Кроме Славянска, «Донецкоблэнерго» внедряет инвестиционную программу в Мариуполе и Краматорске.    

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Комментарии к статье «РЭС обещает закончить установку «умных» счетчиков в этом году»

Работники Славянского РЭСа продолжают замену приборов учета электроэнергии в квартирах жителей микрорайонов Артема и Лесной. Установка новых счетчиков, которые станут частью автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), ведется в рамках инвестиционной программы «Донекцоблэнерго».

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