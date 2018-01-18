РЭС обещает закончить установку «умных» счетчиков в этом году

Работники Славянского РЭСа продолжают замену приборов учета электроэнергии в квартирах жителей микрорайонов Артема и Лесной. Установка новых счетчиков, которые станут частью автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), ведется в рамках инвестиционной программы «Донекцоблэнерго».

Монтаж приборов стартовал прошлой весной (об этом мы писали в №19 от 2017 г). Первые счетчики появились в девятиэтажках на Лесном, сейчас очередь дошла до ул. Бульварной.

В девятиэтажных домах новые приборы учета ставят на место старых – в щитовые отделения лестничных клеток. В пятиэтажках, при наличии возможности, их также выносят на площадки, в противном случае ставят на прежнем месте в коридорах квартир.

Начальник РЭСа Виталий Колесник рассказал, что к настоящему моменту из двух тысяч приборов учета заменены полторы. Монтаж всех счетчиков должен завершиться в этом году. Кроме них, приобретут и смонтируют вторую составляющую АКСУЭ, а именно центральный сервер, который будет автоматически снимать показания в конце каждого месяца. Пока же абонентам приходится по-прежнему передавать данные с новых счетчиков контролерам самостоятельно.

Напомним, что автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии будут охвачены дома №№1, 2, 3, 5, 6, 11-А на ул. Олимпийской, №№10 и 14 на ул. Маршала Василевского, №№21, 25, 40, 42, 44 и 46 на ул. Генерала Батюка и №№5, 7, 9, 11 и 13 на улице Бульварной.

Кроме Славянска, «Донецкоблэнерго» внедряет инвестиционную программу в Мариуполе и Краматорске.