Славянск не хочет платить за «чужих» льготников

Власти Славянска планируют навести порядок в работе общественного транспорта. В этот раз намерения касаются не нового конкурса для перевозчиков, а учета поездок льготников.

В конце прошлого года городской голова Вадим Лях поднял вопрос о внедрении «карты славянца». Этот пластиковый документ планировалось выдавать местным пенсионерам и другим гражданам, имеющим право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Таким образом, славянским троллейбусам и частным перевозчикам не пришлось бы без денег перевозить жителей окрестных сел и городов.

Эта тема стала актуальна после того, как государство переложило выплату компенсаций транспортникам за льготные категории граждан на местные бюджеты. Городу пришлось учиться считать деньги. Идея «карты местного жителя» не нова. Такие девайсы давно в ходу в больших городах. Например, в Киеве пластиковую карту киевлянина имеет каждый школьник и пенсионер. Заходя в общественный транспорт, они предъявляют документ, и пользуются правом бесплатного проезда. На жителей района эта льгота уже не распространяется. Из близлежащих соседей карту местного жителя ввели в Бахмуте. Однако в Славянске идея пока застопорилась.

- Решение все равно искать нужно, - говорит Вадим Лях. - Например, мы же выплачиваем компенсацию Краматорску за лечение в их больницах жителей нашего города. Такие же «медицинские» компенсации платит Славянску район. Пришла пора садиться за стол переговоров и по общественному транспорту. Тем более, что Славянск должен платить компенсации за перевоз льготников и в электропоездах. Там их тоже особо не делят на городских и сельских, спуская счета на наш бюджет.

Таким образом складывается уникальная ситуация. Жители района, приезжая, например, на железнодорожный вокзал, вряд ли идут на рынок, в больницу или районное УСЗН, расположенное на ул. Банковской, пешком. Те из них, кто относится ко льготникам, за проезд не платят. Но кондукторы считают их количество, и потом выставляют городу счет на компенсацию. Еще более проблема усугубляется в теплое время года, когда пенсионеры со всего севера Донетчины едут на целебные славянские озера.

«Карта славянца» могла бы оказаться хорошим выходом. Но, по словам перевозчиков, в Бахмуте ее законность сейчас оспаривают в суде. Поэтому власти Славянска пока решили подождать. То ли определения суда, то ли введения монетизации льгот. Это также сняло бы проблему с повестки дня.