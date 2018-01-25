Стоит ли славянским предпринимателям бояться инспекторов по труду

|25 января 2018
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Несколько лет назад из названия КУ "Управление труда и соцзащиты населения" чиновники убрали слово "труд", ограничив тем самым сферу полномочий учреждения. Сегодня функция контроля трудовых отношений к нему возвращается, однако связанные с этим опасения предпринимателей о грядущих массовых проверках их бизнеса, мягко говоря, преувеличены.
Недавно на официальном сайте Славянского городского совета появилась новость о том, что 9 января в Донецкой ОВГА состоялось совещание, где рассматривались итоги работы областного управления государственной службы Украины по вопросам труда за 2017 год. На нем анализировались своевременная выплата зарплаты, соблюдение минимальных гарантий в оплате труда и выявление незадекларированных предприятий и сотрудников. В 2018 году работу планируется усилить.
В связи с этим на совещании решили, что в городах, где нет офисов госслужбы по труду, функции контроля за соблюдением трудового законодательства передадут органам местного самоуправления. Конкретно Славянску предписывается ввести в административную структуру 2 штатные единицы профильных сотрудников. Трудовые инспекторы будут причислены к штату УСЗН.
Руководитель славянского УСЗН Елена Алехина (на фото) рассказала, что новая редакция уставных документов с учетом полномочий в сфере трудовых отношений уже разработана и утверждена исполкомом. Проект решения об утверждении новой редакции внесен в повестку дня ближайшей сессии. После его принятия депутатами, в управлении можно будет увеличить штат на 2 сотрудника и разработать для них планы, задачи и графики посещения предприятий. По словам Елены Алехиной, применять в данном случае термин "проверка" не вполне корректно, поскольку на первом этапе речь идет, скорее, об информационной работе с руководителями предприятий, использующих наемный труд.
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• Славянск не хочет платить за «чужих» льготников
• В центральной библиотеке закончилась вторая очередь ремонта
24 января 2018
• Тренировочные будни «горняков» и «динамовцев»
• Первые поражения «Сапфира» и ФК «Славянск»
• Элина Свитолина покинула корты Мельбурна
• Кикбоксеры Славянска завоевали 16 наград на областном чемпионате
• Грандиозный обмен: Санчес отправился в «МЮ», Мхитарян – в «Арсенал»
• День соборности по-славянски: торжественное собрание и факельное шествие
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23 января 2018
• На Крещение Артема и Лесной пили освященную воду
• Резервуары построили, очередь за трубами
• Славянскому горсовету предлагают пересмотреть список объектов приватизации
18 января 2018
• РЭС обещает закончить установку «умных» счетчиков в этом году
• Спортшкола в центре Славянска может поменять адрес
• Новую дорогу на Вокзальной пришлось раскопать
• В Славянске хотят возродить дружинников
• Под Славянском в аварии пострадали два человека
• В деле экс-мэра Славянска Нели Штепы закончились судьи
• На Лесном поймали продавщицу самогона
• Полицейские уничтожили более 15 кг наркотиков
• В Славянске пока все спокойно и с корью, и с гриппом
• В Славянске создан госпитальный округ. Что изменится для пациентов
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Комментарии к статье «Стоит ли славянским предпринимателям бояться инспекторов по труду»
Несколько лет назад из названия КУ "Управление труда и соцзащиты населения" чиновники убрали слово "труд", ограничив тем самым сферу полномочий учреждения. Сегодня функция контроля трудовых отношений к нему возвращается, однако связанные с этим опасения предпринимателей о грядущих массовых проверках их бизнеса, мягко говоря, преувеличены.