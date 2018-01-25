Стоит ли славянским предпринимателям бояться инспекторов по труду

Несколько лет назад из названия КУ "Управление труда и соцзащиты населения" чиновники убрали слово "труд", ограничив тем самым сферу полномочий учреждения. Сегодня функция контроля трудовых отношений к нему возвращается, однако связанные с этим опасения предпринимателей о грядущих массовых проверках их бизнеса, мягко говоря, преувеличены.

Недавно на официальном сайте Славянского городского совета появилась новость о том, что 9 января в Донецкой ОВГА состоялось совещание, где рассматривались итоги работы областного управления государственной службы Украины по вопросам труда за 2017 год. На нем анализировались своевременная выплата зарплаты, соблюдение минимальных гарантий в оплате труда и выявление незадекларированных предприятий и сотрудников. В 2018 году работу планируется усилить.

В связи с этим на совещании решили, что в городах, где нет офисов госслужбы по труду, функции контроля за соблюдением трудового законодательства передадут органам местного самоуправления. Конкретно Славянску предписывается ввести в административную структуру 2 штатные единицы профильных сотрудников. Трудовые инспекторы будут причислены к штату УСЗН.

Руководитель славянского УСЗН Елена Алехина (на фото) рассказала, что новая редакция уставных документов с учетом полномочий в сфере трудовых отношений уже разработана и утверждена исполкомом. Проект решения об утверждении новой редакции внесен в повестку дня ближайшей сессии. После его принятия депутатами, в управлении можно будет увеличить штат на 2 сотрудника и разработать для них планы, задачи и графики посещения предприятий. По словам Елены Алехиной, применять в данном случае термин "проверка" не вполне корректно, поскольку на первом этапе речь идет, скорее, об информационной работе с руководителями предприятий, использующих наемный труд.