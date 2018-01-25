Стали известны новые размеры пособий

|25 января 2018
|Просмотров: 77
|
Управление соцзащиты населения обращает внимание на то, что вступивший в силу закон «О государственном бюджете Украины на 2018 год» ввел в действие новый размер прожиточного минимума.
Как объяснила замначальника УСЗН Екатерина Пасечник, именно он берется в расчет при начислении многих пособий и соцвыплат. Итак, с 1 января размер прожиточного минимума в расчете на одного человека составляет 1700 грн, с 1 июля он вырастет до 1777 грн, с 1 декабря - до 1853 грн.
Для детей до 6 лет прожиточный минимум составит: в январе - 1492 грн, с июля - 1559 грн, с декабря - 1626 грн.
Для детей от 6 до 18 лет: 1860 грн, 1944 и 2027 грн соответственно.
Прожиточный минимум для работающего населения: с января - 1762 грн, с июля - 1841 грн, с декабря - 1921 грн.
Для лиц, утративших трудоспособность: с января - 1373 грн, с июля - 1435 грн, с декабря - 1497 грн.
Екатерина Пасечник обращает внимание, что максимальный размер помощи одиноким матерям будет равен размеру прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. В целом, он исчисляется как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев.
Максимальная помощь на ребенка, который находится под опекой, будет равна с января 2984 грн (до 6 лет) и 3720 грн (от 6 до 18 лет); с июля - 3118 грн и 3888 грн соответственно; с декабря - 3252 грн и 4054 грн соответственно.
Ежемесячная денежная помощь лицам, которые проживают вместе с человеком с инвалидностью І и ІI группы вследствие психического расстройства составит 1700 грн, 1777 грн и 1853 грн соответственно.
Замначальника управления обращает внимание, что помощь по беременности и родам, а также помощь при рождении ребенка не претерпели изменений. Помощь по беременности составляет с января 440,5 грн, с июля - 460,25 грн, с декабря - 480,25 грн. Размер помощи при рождении равен 41280 грн. Одноразово родители получают 10320 грн, потом ежемесячно по 860 грн.
Государственная социальная помощь для граждан с особыми потребностями также привязана к прожиточному минимуму. Как объяснила Екатерина Пасечник, лица с инвалидностью с детства І группы подгруппы А с надбавкой на уход получат с января 2876,4 грн, с июля 2960,4 грн, с декабря 3074,9 грн; подгруппы Б - с января по декабрь 2178 грн, с декабря - 2245 гривен.
Для лиц с инвалидностью с детства ІІ и ІІІ групп, которые нуждаются в постоянном уходе пособие с надбавкой на уход составит 1452 грн с января по декабрь и 1497 грн с декабря. Такое же пособие получат и дети до 18 лет с инвалидностью.
Дети до 6 лет с инвалидностью подгруппы А будут получать пособие в следующем размере с надбавкой на уход: с января - 2508,4 грн, с июля - 2575,4 грн, с декабря - 2673,9 грн. От 6 до 18 лет размер пособия составит 2876,4 грн, 2960,4 грн, 3074,9 грн.
Дети до 6 лет с инвалидностью с надбавкой на уход получат 1762,4 грн, 1795,9 грн, 1860,9 грн соответственно.
Дети от 6 до 18 лет - 1946,4 грн, 1988,4 грн. 2061,4 грн.
25 января 2018
• Как получить субсидию на твердое топливо
• Славянские педагоги вошли в число лауреатов областного этапа конкурса «Учитель года-2018»
• Многогранный декупаж: в музее открылась выставка Нины Гордеенок
• Славянским «куркулям» предложили объединяться
• Стали известны новые размеры пособий
• Стоит ли славянским предпринимателям бояться инспекторов по труду
• Славянск не хочет платить за «чужих» льготников
• В центральной библиотеке закончилась вторая очередь ремонта
24 января 2018
• Тренировочные будни «горняков» и «динамовцев»
• Первые поражения «Сапфира» и ФК «Славянск»
• Элина Свитолина покинула корты Мельбурна
• Кикбоксеры Славянска завоевали 16 наград на областном чемпионате
• Грандиозный обмен: Санчес отправился в «МЮ», Мхитарян – в «Арсенал»
• День соборности по-славянски: торжественное собрание и факельное шествие
• В Славянске решили, что делать с ртутью
23 января 2018
• На Крещение Артема и Лесной пили освященную воду
• Резервуары построили, очередь за трубами
• Славянскому горсовету предлагают пересмотреть список объектов приватизации
18 января 2018
• РЭС обещает закончить установку «умных» счетчиков в этом году
• Спортшкола в центре Славянска может поменять адрес
• Новую дорогу на Вокзальной пришлось раскопать
• В Славянске хотят возродить дружинников
• Под Славянском в аварии пострадали два человека
• В деле экс-мэра Славянска Нели Штепы закончились судьи
• На Лесном поймали продавщицу самогона
• Полицейские уничтожили более 15 кг наркотиков
• В Славянске пока все спокойно и с корью, и с гриппом
• В Славянске создан госпитальный округ. Что изменится для пациентов
— 25 января 2018 —
В 2017 году за назначением субсидии на твердое топливо в управление соцзащиты населения обратились 1096 заявителей. В 2018-м специалисты отдела социальной помощи приглашают всех их обратится в управление и определиться с датой приема заявление на назначение такого вида субсидии.
— 25 января 2018 —
Несколько лет назад из названия КУ "Управление труда и соцзащиты населения" чиновники убрали слово "труд", ограничив тем самым сферу полномочий учреждения. Сегодня функция контроля трудовых отношений к нему возвращается, однако связанные с этим опасения предпринимателей о грядущих массовых проверках их бизнеса, мягко говоря, преувеличены.
— 25 января 2018 —
Власти Славянска планируют навести порядок в работе общественного транспорта. В этот раз намерения касаются не нового конкурса для перевозчиков, а учета поездок льготников.
— 18 января 2018 —
Работники Славянского РЭСа продолжают замену приборов учета электроэнергии в квартирах жителей микрорайонов Артема и Лесной. Установка новых счетчиков, которые станут частью автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), ведется в рамках инвестиционной программы «Донекцоблэнерго».
Приветствую, гость! Вход
25 января 2018
• Как получить субсидию на твердое топливо
• Славянские педагоги вошли в число лауреатов областного этапа конкурса «Учитель года-2018»
• Многогранный декупаж: в музее открылась выставка Нины Гордеенок
• Славянским «куркулям» предложили объединяться
• Стали известны новые размеры пособий
• Стоит ли славянским предпринимателям бояться инспекторов по труду
• Славянск не хочет платить за «чужих» льготников
• В центральной библиотеке закончилась вторая очередь ремонта
24 января 2018
• Тренировочные будни «горняков» и «динамовцев»
• Первые поражения «Сапфира» и ФК «Славянск»
• Элина Свитолина покинула корты Мельбурна
• Кикбоксеры Славянска завоевали 16 наград на областном чемпионате
• Грандиозный обмен: Санчес отправился в «МЮ», Мхитарян – в «Арсенал»
• День соборности по-славянски: торжественное собрание и факельное шествие
• В Славянске решили, что делать с ртутью
23 января 2018
• На Крещение Артема и Лесной пили освященную воду
• Резервуары построили, очередь за трубами
• Славянскому горсовету предлагают пересмотреть список объектов приватизации
18 января 2018
• РЭС обещает закончить установку «умных» счетчиков в этом году
• Спортшкола в центре Славянска может поменять адрес
• Новую дорогу на Вокзальной пришлось раскопать
• В Славянске хотят возродить дружинников
• Под Славянском в аварии пострадали два человека
• В деле экс-мэра Славянска Нели Штепы закончились судьи
• На Лесном поймали продавщицу самогона
• Полицейские уничтожили более 15 кг наркотиков
• В Славянске пока все спокойно и с корью, и с гриппом
• В Славянске создан госпитальный округ. Что изменится для пациентов
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Стали известны новые размеры пособий»
Управление соцзащиты населения обращает внимание на то, что вступивший в силу закон «О государственном бюджете Украины на 2018 год» ввел в действие новый размер прожиточного минимума.