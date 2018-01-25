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Фотофакт

Просили снега – получите

Стали известны новые размеры пособий

Светлана Вьюниченко
25 января 2018 Просмотров: 77 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Управление соцзащиты населения обращает внимание на то, что вступивший в силу закон «О государственном бюджете Украины на 2018 год» ввел в действие новый размер прожиточного минимума.

Как объяснила замначальника УСЗН Екатерина Пасечник, именно он берется в расчет при начислении многих пособий и соцвыплат. Итак, с 1 января размер прожиточного минимума в расчете на одного человека составляет 1700 грн, с 1 июля он вырастет до 1777 грн, с 1 декабря - до 1853 грн. 

Детские пособия

Для детей до 6 лет прожиточный минимум составит: в январе - 1492 грн, с июля - 1559 грн, с декабря - 1626 грн. 

Для детей от 6 до 18 лет: 1860 грн, 1944 и 2027 грн соответственно. 

Прожиточный минимум для работающего населения: с января - 1762 грн, с июля - 1841 грн, с декабря - 1921 грн. 

Для лиц, утративших трудоспособность: с января - 1373 грн, с июля - 1435 грн, с декабря - 1497 грн. 

Екатерина Пасечник обращает внимание, что максимальный размер помощи одиноким матерям будет равен размеру прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. В целом, он исчисляется как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев. 

Максимальная помощь на ребенка, который находится под опекой, будет равна с января 2984 грн (до 6 лет) и 3720 грн (от 6 до 18 лет); с июля - 3118 грн и 3888 грн соответственно; с декабря - 3252 грн и 4054 грн соответственно. 

Ежемесячная денежная помощь лицам, которые проживают вместе с человеком с инвалидностью І  и ІI группы вследствие психического расстройства составит 1700 грн, 1777 грн и 1853 грн соответственно.

Замначальника управления обращает внимание, что помощь по беременности и родам, а также помощь при рождении ребенка не претерпели изменений. Помощь по беременности составляет с января 440,5 грн, с июля - 460,25 грн, с декабря - 480,25 грн. Размер помощи при рождении равен 41280 грн. Одноразово родители получают 10320 грн, потом ежемесячно по 860 грн. 

Пособия для людей с инвалидностью

Государственная социальная помощь для граждан с особыми потребностями также привязана к прожиточному минимуму. Как объяснила Екатерина Пасечник, лица с инвалидностью с детства І группы подгруппы А с надбавкой на уход получат с января 2876,4 грн, с июля 2960,4 грн, с декабря  3074,9 грн; подгруппы Б - с января по декабрь 2178 грн, с декабря - 2245 гривен. 

Для лиц с инвалидностью с детства ІІ и ІІІ групп, которые нуждаются в постоянном уходе пособие с надбавкой на уход составит 1452 грн с января по декабрь и 1497 грн с декабря. Такое же пособие получат и дети до 18 лет с инвалидностью.    

Дети до 6 лет с инвалидностью подгруппы А будут получать пособие в следующем размере с надбавкой на уход: с января - 2508,4 грн, с июля - 2575,4 грн, с декабря - 2673,9 грн. От 6 до 18 лет размер пособия составит 2876,4 грн, 2960,4 грн, 3074,9 грн.

Дети до 6 лет с инвалидностью с надбавкой на уход получат 1762,4 грн, 1795,9 грн, 1860,9 грн соответственно. 

Дети от 6 до 18 лет - 1946,4 грн, 1988,4 грн. 2061,4 грн.

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Комментарии к статье «Стали известны новые размеры пособий»

Управление соцзащиты населения обращает внимание на то, что вступивший в силу закон «О государственном бюджете Украины на 2018 год» ввел в действие новый размер прожиточного минимума.

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