Как получить субсидию на твердое топливо

В 2017 году за назначением субсидии на твердое топливо в управление соцзащиты населения обратились 1096 заявителей. В 2018-м специалисты отдела социальной помощи приглашают всех их обратится в управление и определиться с датой приема заявление на назначение такого вида субсидии.

Как рассказала заместитель начальника УСЗН Екатерина Пасечник, субсидия на приобретение твердого и сжиженного печного бытового топлива назначается в том случае, если жилье не оснащено электро-, тепло- или газовой системой отопления. Размер субсидии рассчитывается на основе годового совокупного дохода лиц, зарегистрированных в жилище. Причем имеется в виду предыдущий календарный год.

- Обращаем внимание, что субсидия на твердое и сжиженное топливо назначается один раз на календарный год по личному заявлению граждан. Выплачивается она единоразово наличными. Заявители получают их через отделение связи или банки, - говорит Екатерина Пасечник.

Стоит добавить, что размер такой субсидии начисляется и выдается после того, как правительство ежегодно определяется с натуральными нормами обеспечения населения твердым топливом и сжиженным газом и их предельной стоимостью. Это происходит согласно постановлению Кабмина от 23.04.2012 г. №356.