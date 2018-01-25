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Фотофакт

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В Славянске собираются повышать квартплату

Антон Скворцов
25 января 2018 Просмотров: 156 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске ожидается повышение тарифов на обслуживание жилья. Расчетом новых расценок по заказу жэков занимается специализированное предприятие.

О том, что действующие тарифы, которые были утверждены еще в 2009 году, уже давно не соответствуют экономическим реалиям сегодняшнего дня, руководители жилищно-эксплуатационных организаций говорили не один год. Но, несмотря на то, что почти за 10 лет все составляющие расценок кардинально изменились - к примеру, минимальная зарплата и стоимость киловатта электроэнергии выросли в шесть раз, - городское руководство не спешило давать добро их повышению.  

Как рассказала и. о. начальника УЖКХ Ольга Заруба, поводом для изменений стало полученное в минувшем году распоряжение главы Донецкой облгосадминистрации, один из пунктов которого предписывает увеличить тарифы на обслуживание жилья до экономически обоснованного уровня. В свою очередь, городской голова Вадим Лях направил соответствующее распоряжение жилищно-эксплуатационным организациям.  

Каким будет экономически обоснованный уровень, еще неизвестно. Дело в том, что, по новым правилам, расчетом тарифов должны заниматься организации, которые имеют лицензию на оказание подобного рода услуг. Славянские жэки заключили договоры с профильным киевским госпредприятием, и сейчас оно выполняет расчеты на основании предоставленных коммунальниками документов. 

После того, как новые тарифы будут готовы и переданы заказчикам, их опубликуют в СМИ и представят на общественные слушания. При этом, отметила Ольга Заруба, менять представленные в расчетах цифры по своему усмотрению местные власти не вправе – с ними можно либо согласиться, либо нет. И только после всестороннего обсуждения проект решения об изменении тарифов будет вынесен на рассмотрение исполнительного комитета. 

В случае изменения новые расценки будут действовать как для коммунальных, так и для частных жэков. ОСМД и ЖСК руководствуются тарифами, которые устанавливают самостоятельно.

наша справка

Квартплата осталась единственным коммунальным платежом, который местные власти могут устанавливать самостоятельно. Расценки на все остальное определяет Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. 

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В Славянске ожидается повышение тарифов на обслуживание жилья. Расчетом новых расценок по заказу жэков занимается специализированное предприятие.

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