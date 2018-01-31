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Фотофакт

50 оттенков снежного

В Славянске с 25 января подорожала вода

Антон Скворцов
31 января 2018 Просмотров: 181 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Для частных домов «куб» воды теперь стоит 15 гривен, стоков (при наличии централизованной канализационной системы) - 8, 48 грн, итого – 23,48 грн. Для многоэтажек вода стоит 15,43 грн, стоки - 8,74 грн, в сумме получается 24,17 грн.

С 25 января, в Славянске увеличилась стоимость услуг по водоснабжению и водоотведению.

Тарифы стали дифференцированными: для частного сектора установлена одна цена, для многоэтажек – другая. До этого расценки были едиными и составляли, как известно, 12 грн 78 копеек за воду и  9 грн 67 копеек за стоки. 

Для частных домовладений стоимость кубометра воды увеличилась до 15 гривен. При условии подключения к централизованной канализационной системе «куб» стоков теперь стоит 8 грн. 48 копеек. В сумме выходит 23 грн 48 копеек. 

Для многоквартирных домов цена кубометра воды выросла до 15 грн 43 копеек, стоков – уменьшилась до 8 грн 74 копеек. Итого получается 24 грн 17 копеек.

Изначально «Славгорводоканал» планировал поднять расценки с 1 января. Но произошло это несколько позже, поскольку тарифы вступают в действие не с момента принятия соответствующего решения профильной нацкомиссией, а после его публикации в правительственном издании «Урядовий кур’ер», что и случилось 25 января.

Отметим, что тарифы впервые отличаются в зависимости от категории потребителей. Для жителей частных домов услуга по-прежнему классифицируется как «централизованное водоснабжение и водоотведение» (при условии подключения к центральной канализационной системе). 

А вот жители многоэтажек теперь относятся к потребителям, которые получают услугу «в зданиях с общим водопроводным вводом и канализационным выпуском с последующим распределением через внутренние инженерные сети, которые обслуживают более одного жилого и/или нежилого помещения». Разница в инженерных коммуникациях и обусловливает несколько более высокую цену для многоквартирных домов.     

Генеральный директор водоканала Андрей Кийко рассказал, что изменение тарифов вызвано рядом факторов, в частности - ростом цен на покупную воду и электроэнергию, а также увеличением минимальной заработной платы в прошлом году. 

«Образно говоря, все составляющие подорожали. В связи с этим было принято решение о повышении тарифов», - объяснил он. 

По словам Андрея Кийко, одновременно со Славянском тарифы были увеличены еще для двадцати водоснабжающих предприятий. 

Для правильности начислений Андрей Кийко рекомендует потребителям сообщить диспетчерам два показания приборов учета: по состоянию на 25-число и на конец месяца. В противном случае водоканал рассчитает оплату автоматически, поделив месячное потребление на количество дней и вычислив цену воды за 24 дня по старому и 7 дней по новому тарифам.

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С 25 января, в Славянске увеличилась стоимость услуг по водоснабжению и водоотведению.

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