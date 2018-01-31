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Фотофакт

50 оттенков снежного

За год из местного бюджета водоканал получит 20 миллионов

Антон Скворцов
31 января 2018 Просмотров: 150 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
По словам гендиректора «Славгорводоканала» Андрея Кийко, по итогам минувшего года уровень потерь воды составил 69%. По сравнению с 2016-м, они уменьшились на 0,6%. «Ремонтируем одно, и тут же рвется другое», - сетует он на катастрофическое состояние водопроводных сетей.

Увы, но и после очередного повышения тарифов «Славгорводоканал» не сможет самостоятельно выбраться из долговой пропасти. В этом году городской бюджет вновь будет вынужден оказывать предприятию финансовую поддержку. Ожидается, что ее размер составит порядка 20 миллионов гривен – в два раза больше, чем в прошлом. 

Программа финподдержки была утверждена на 39 сессии горсовета 26 января. Полтора миллиона из этой суммы водоканалу выделили сразу, чтобы заплатить «Воде Донбасса». В противном случае поставщик пригрозил с 1 февраля ограничить подачу воды на город.   

На заседании депутатской комиссии по вопросам ЖКХ 25 января генеральный директор «Славгорводоканала» Андрей Кийко сообщил, что к настоящему времени долг предприятия перед «Водой Донбасса» достиг 60 миллионов гривен. Произошло это из-за стремительного роста цены покупной воды: в прошлом году ее кубометр подорожал с 4,27 до 7,2 грн. Таким образом, сейчас ежемесячно водоканал должен платить поставщику 4,5 миллиона. С помощью горсовета предприятие оплачивает половину этой суммы, вторая половина идет в кредиторскую задолженность. При этом из-за огромных потерь не вся оплаченная вода доходит до конечного потребителя.

Кроме того, финансовое положение водоканала в минувшем году существенно усугубил перерасчет льгот и субсидий, в результате которого значительную сумму, перечисленную предприятию, пришлось вернуть обратно в госбюджет.

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Комментарии к статье «За год из местного бюджета водоканал получит 20 миллионов»

Увы, но и после очередного повышения тарифов «Славгорводоканал» не сможет самостоятельно выбраться из долговой пропасти. В этом году городской бюджет вновь будет вынужден оказывать предприятию финансовую поддержку. Ожидается, что ее размер составит порядка 20 миллионов гривен – в два раза больше, чем в прошлом. 

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