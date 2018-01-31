 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

50 оттенков снежного

«Славгорводоканал» и «Печатный двор» не смогли договориться о плате «за дождь»

Антон Скворцов
31 января 2018 Просмотров: 140 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Директор «Печатного двора» Виктор Бутко (справа) отказывается признавать пункт договора, который обязывает оплачивать дождевые и талые воды, попадающие с территории предприятия в городскую канализационную систему.

«Славгорводоканал» и ООО «Издательство «Печатный двор» не нашли понимания в вопросе договора об услугах водоснабжения на 2018 год, в результате чего между руководством предприятий возник конфликт. Стороны выясняли отношения в течение двух дней, на второй – 31 января – с участием полиции.

Разногласия вызвал пункт договора, обязывающий «Печатный двор» оплачивать дождевые и талые воды, которые попадают с территории предприятия в канализационную систему.  

Директор издательства Виктор Бутко рассказал, что передал документ в «Славгорводоканал» на подпись в конце прошлого года – 29 декабря, указав в нем замечания относительно упомянутого пункта. Спустя положенные 20 дней второй экземпляр договора ему так и не предоставили. Вместо этого 30 января на улицу Университетскую, 47, пришли представители водоканала, чтобы отключить «Печатному двору» воду – на основании отсутствия договора. Контролеров на территорию предприятия Виктор Бутко не пустил. На следующий день комиссия явилась вновь, теперь уже во главе с заместителем генерального директора Юрием Явтушенко. Директор «Печатного двора» вновь отказался предоставить доступ к задвижке и вызвал полицию. Дальнейшее общение сторон происходило в присутствии правоохранителей. 

Виктор Бутко считает подписанный им договор действительным. Если же руководство «Славгорводоканала» несогласно с его позицией относительно оплаты атмосферных осадков, то должно решать данный вопрос в судебном порядке, уверен он.

В свою очередь, Юрий Явтушенко объяснил, что в «Славгорводоканале» насчитывается 1100 абонентов-юрлиц, которые обязаны иметь договор о централизованном водоснабжении и водоотведении. Большинство из них договоры подписали, за исключением 70 абонентов, которые по различным причинам сделать это отказались. В их числе оказался и «Печатный двор», не захотевший платить «за дождь». 

По его словам, вопрос можно было решить мирным путем, для чего директору «Печатного двора» было достаточно обратиться в водоканал. 

«Мы неоднократно к нему обращались – уважаемый Виктор Иванович, давайте решим этот вопрос. Он категорически отказывается, не хочет даже разговаривать», - говорит Юрий Явтушенко. 

В итоге конфликт перерос в горячую фазу. 

Теперь водоканал будет считать, что «Печатный двор» пользуется водой без договора, то есть незаконно. По прошествии некоторого времени предприятию предъявят счет за воду, объем которой будет вычислен не по показаниям счетчика, а из расчета максимально возможного потребления (как правило, в таких случаях цифры оказываются весьма внушительными), после чего последует иск в суд.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

31 января 2018

«Славгорводоканал» и «Печатный двор» не смогли договориться о плате «за дождь»

За год из местного бюджета водоканал получит 20 миллионов

50 оттенков снежного

Передача «Лесной сказки» - схема или спасительный круг

Историческая инсталляция и факельное шествие: в Славянске вспоминали героев Крут

С 1 февраля все школы Славянска закрыты на карантин

В Славянске с 25 января подорожала вода

30 января 2018

Школьные музеи получили статус областных

Грозит ли нам дифтерия

Роста травматизма не наблюдается

Зачем многоэтажкам отключают газ

26 января 2018

Участникам АТО предлагают курсы повышения квалификации

Закон 7163: реинтеграция или деоккупация

По «Лесной сказке» проведут общественные слушания

Власти Славянска решили бороться со стихийными объявлениями

Еще одна жительница Славянска воспользовалась программой «Тебя ждут дома»

Трехлетний ребенок наглотался таблеток

В Торце утонул мужчина

Пациента тубдиспансера поймали с коноплей

В двух авариях пострадали три человека

Судей в деле Штепы по-прежнему нет

25 января 2018

На ЦНИЛе в ходе пьяной ссоры зарезали мужчину

В Славянске сгорел склад ГСМ

Славянское УЖКХ возглавил экс-чиновник из команды регионала Василия Джарты

Админцентр переехал на второй этаж

В Славянске собираются повышать квартплату

Как украинцы покупали технику в 2017 году

Как получить субсидию на твердое топливо

Славянские педагоги вошли в число лауреатов областного этапа конкурса «Учитель года-2018»

Многогранный декупаж: в музее открылась выставка Нины Гордеенок

Славянским «куркулям» предложили объединяться

Также в разделе

За год из местного бюджета водоканал получит 20 миллионов

— 31 января 2018 —

Увы, но и после очередного повышения тарифов «Славгорводоканал» не сможет самостоятельно выбраться из долговой пропасти. В этом году городской бюджет вновь будет вынужден оказывать предприятию финансовую поддержку. Ожидается, что ее размер составит порядка 20 миллионов гривен – в два раза больше, чем в прошлом. 

Читать далее ⇒

В Славянске с 25 января подорожала вода

— 31 января 2018 —

С 25 января, в Славянске увеличилась стоимость услуг по водоснабжению и водоотведению.

Читать далее ⇒

В Славянске собираются повышать квартплату

— 25 января 2018 —

В Славянске ожидается повышение тарифов на обслуживание жилья. Расчетом новых расценок по заказу жэков занимается специализированное предприятие.

Читать далее ⇒

Как получить субсидию на твердое топливо

— 25 января 2018 —

В 2017 году за назначением субсидии на твердое топливо в управление соцзащиты населения обратились 1096 заявителей. В 2018-м специалисты отдела социальной помощи приглашают всех их обратится в управление и определиться с датой приема заявление на назначение такого вида субсидии.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье ««Славгорводоканал» и «Печатный двор» не смогли договориться о плате «за дождь»»

«Славгорводоканал» и ООО «Издательство «Печатный двор» не нашли понимания в вопросе договора об услугах водоснабжения на 2018 год, в результате чего между руководством предприятий возник конфликт. Стороны выясняли отношения в течение двух дней, на второй – 31 января – с участием полиции.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Передача «Лесной сказки» - схема или спасительный круг

Зачем многоэтажкам отключают газ

По «Лесной сказке» проведут общественные слушания

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Историческая инсталляция и факельное шествие: в Славянске вспоминали героев Крут

С 1 февраля все школы Славянска закрыты на карантин

Школьные музеи получили статус областных

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Роста травматизма не наблюдается

Еще одна жительница Славянска воспользовалась программой «Тебя ждут дома»

Трехлетний ребенок наглотался таблеток

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

И смерти не боясь...

Марш до ветру

Образы и подобия

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Тренировочные будни «горняков» и «динамовцев»

Первые поражения «Сапфира» и ФК «Славянск»

Элина Свитолина покинула корты Мельбурна

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

31 января 2018

«Славгорводоканал» и «Печатный двор» не смогли договориться о плате «за дождь»

За год из местного бюджета водоканал получит 20 миллионов

50 оттенков снежного

Передача «Лесной сказки» - схема или спасительный круг

Историческая инсталляция и факельное шествие: в Славянске вспоминали героев Крут

С 1 февраля все школы Славянска закрыты на карантин

В Славянске с 25 января подорожала вода

30 января 2018

Школьные музеи получили статус областных

Грозит ли нам дифтерия

Роста травматизма не наблюдается

Зачем многоэтажкам отключают газ

26 января 2018

Участникам АТО предлагают курсы повышения квалификации

Закон 7163: реинтеграция или деоккупация

По «Лесной сказке» проведут общественные слушания

Власти Славянска решили бороться со стихийными объявлениями

Еще одна жительница Славянска воспользовалась программой «Тебя ждут дома»

Трехлетний ребенок наглотался таблеток

В Торце утонул мужчина

Пациента тубдиспансера поймали с коноплей

В двух авариях пострадали три человека

Судей в деле Штепы по-прежнему нет

25 января 2018

На ЦНИЛе в ходе пьяной ссоры зарезали мужчину

В Славянске сгорел склад ГСМ

Славянское УЖКХ возглавил экс-чиновник из команды регионала Василия Джарты

Админцентр переехал на второй этаж

В Славянске собираются повышать квартплату

Как украинцы покупали технику в 2017 году

Как получить субсидию на твердое топливо

Славянские педагоги вошли в число лауреатов областного этапа конкурса «Учитель года-2018»

Многогранный декупаж: в музее открылась выставка Нины Гордеенок

Славянским «куркулям» предложили объединяться

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top