«Славгорводоканал» и «Печатный двор» не смогли договориться о плате «за дождь»

«Славгорводоканал» и ООО «Издательство «Печатный двор» не нашли понимания в вопросе договора об услугах водоснабжения на 2018 год, в результате чего между руководством предприятий возник конфликт. Стороны выясняли отношения в течение двух дней, на второй – 31 января – с участием полиции.

Разногласия вызвал пункт договора, обязывающий «Печатный двор» оплачивать дождевые и талые воды, которые попадают с территории предприятия в канализационную систему.

Директор издательства Виктор Бутко рассказал, что передал документ в «Славгорводоканал» на подпись в конце прошлого года – 29 декабря, указав в нем замечания относительно упомянутого пункта. Спустя положенные 20 дней второй экземпляр договора ему так и не предоставили. Вместо этого 30 января на улицу Университетскую, 47, пришли представители водоканала, чтобы отключить «Печатному двору» воду – на основании отсутствия договора. Контролеров на территорию предприятия Виктор Бутко не пустил. На следующий день комиссия явилась вновь, теперь уже во главе с заместителем генерального директора Юрием Явтушенко. Директор «Печатного двора» вновь отказался предоставить доступ к задвижке и вызвал полицию. Дальнейшее общение сторон происходило в присутствии правоохранителей.

Виктор Бутко считает подписанный им договор действительным. Если же руководство «Славгорводоканала» несогласно с его позицией относительно оплаты атмосферных осадков, то должно решать данный вопрос в судебном порядке, уверен он.

В свою очередь, Юрий Явтушенко объяснил, что в «Славгорводоканале» насчитывается 1100 абонентов-юрлиц, которые обязаны иметь договор о централизованном водоснабжении и водоотведении. Большинство из них договоры подписали, за исключением 70 абонентов, которые по различным причинам сделать это отказались. В их числе оказался и «Печатный двор», не захотевший платить «за дождь».

По его словам, вопрос можно было решить мирным путем, для чего директору «Печатного двора» было достаточно обратиться в водоканал.

«Мы неоднократно к нему обращались – уважаемый Виктор Иванович, давайте решим этот вопрос. Он категорически отказывается, не хочет даже разговаривать», - говорит Юрий Явтушенко.

В итоге конфликт перерос в горячую фазу.

Теперь водоканал будет считать, что «Печатный двор» пользуется водой без договора, то есть незаконно. По прошествии некоторого времени предприятию предъявят счет за воду, объем которой будет вычислен не по показаниям счетчика, а из расчета максимально возможного потребления (как правило, в таких случаях цифры оказываются весьма внушительными), после чего последует иск в суд.