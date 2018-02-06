Жители Славянска смогут реализовывать свои проекты за деньги городского бюджета

На последней сессии Славянского горсовета депутатский корпус утвердил Положение о программе «Бюджет участия», дав старт одноименной целевой программе. В чем состоит ее суть и как горожане смогут участвовать в распределении бюджета, разбирались журналисты «ТВ плюс».

Сбор, отбор и голосование

Как указывается в пояснительной записке, программа «Бюджет участия» внедряется для вовлечения славянцев в процесс развития города путем разработки и подачи локальных проектов. Перед внедрением поданные жителями проекты будут оцениваться профильными службами исполкома и специально созданным координационным советом. В его состав вошли 5 депутатов горсовета, 5 чиновников и 7 представителей общественных организаций. Проверяться будет как правильность оформления заявки, так и реальность реализации проекта местными коммунальными предприятиями и службами. Главенствующим критерием при отборе победителей станет результат голосования, в котором предложат участвовать всем жителям города. На сегодняшний день планируется, что голосовать можно будет двумя методами – на сайте горсовета или в специальных пунктах. Один из них, предположительно, обустроят на базе реконструируемого ЦПАУ. При этом голосовать можно будет только раз в году и только одним способом.

Отметим, что программа «Бюджет участия горда Славянска» рассчитана на 4 года – до 2022-го. В текущем году на нее планируется выделить полмиллиона гривен. По мере вовлечения граждан в процесс сумму ежегодно будут увеличивать. Согласно разработанным нормативам, стоимость одного проекта не должна превышать 150 тыс. грн. Если его автор сумеет привлечь к реализации внебюджетные деньги и сможет доказать их законность, то проект может стоить и дороже. Еще одно ограничение – возраст автора проекта должен быть не менее 16 лет, а его регистрацию в Славянске (постоянную или временную) нужно подтвердить документально.

Графики реализации

Согласно утвержденным депутатами планам воплощение программы в жизнь разбито на несколько этапов. Первый – информационная кампания, рассчитанная на период 29 января – 29 марта. После этого начнется прием заявок, который продолжится до конца апреля. Еще два месяца отпускается органам исполнительной власти на анализ поданных проектов и их применимость к местным условиям. На этом этапе осуществляется основной отбор идей, которые будут допущены к общественному голосованию. Они пройдут с 18 июня по 6 июля 2018 года.

Крайний срок определения победителей – 13 июля. Подчеркивается, что в их число войдут проекты, набравшие наибольшее количество голосов и «уместившиеся» в отпущенные депутатами 500 тыс. грн. По окончании вышеназванных процедур органам власти нужно будет до конца бюджетного года воплотить задуманные горожанами проекты в жизнь. По мнению инициаторов программы «Бюджет участия», ее реалистичность отчасти гарантирована тем, что нововведение согласились поддержать и в областной администрации, и лично мэр Славянска Вадим Лях.

Сейчас идет этап информационной кампании. В ее рамках горожанам и представителям власти расскажут о нюансах использования такого инструмента демократии и об опыте других украинских городов, уже запустивших подобные проекты. Ближайшее мероприятие в этой сфере назначено на 12 февраля. В этот день в исполкоме состоится масштабная презентация «Бюджета участия», в которой примут участие представители ДонОВГА, первые руководители Славянска и приглашенные организаторами спикеры. Начало презентации запланировано на 10:00, место проведения – центральная городская библиотека им. М. Петренко.