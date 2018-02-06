Конфликт «Печатного двора» с водоканалом стал достоянием общественности

Виктор Бутко пришел на аппаратное совещание, где зачитал письмо, адресованное городскому голове, правоохранительным органам, а также всей громаде Славянска. Обращение было довольно эмоциональным и изобиловало обвинениями в адрес водоснабжающей организации, большинство из которых можно отнести к риторическим – здесь упоминались и нормы потребления воды, и тарифы, и количество аварий на водопроводных сетях. Начисление его предприятию платы за дождевые и талые воды, из-за которого, собственно, и возникло недоразумение, Виктор Бутко считает безосновательным. Оно-то и стало причиной неподписания договора на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению, из-за чего водоканал намеревался перекрыть «Печатному двору» подачу воды.

Комментируя выступление, главный инженер «Славгорводоканала» Алексей Шурко заявил, что они действуют исключительно в рамках законодательства, а все спорные вопросы должны решаться в суде. Ответ на заявление Виктора Бутко он пообещал предоставить в установленные законом сроки.