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50 оттенков снежного

Конфликт «Печатного двора» с водоканалом стал достоянием общественности

Антон Скворцов
6 февраля 2018 Просмотров: 149 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В связи с инцидентом директор «Печатного двора» Виктор Бутко обратился к мэру, в полицию и прокуратуру.

Инцидент, случившийся на прошлой неделе между директором ОАО «Печатный двор» Виктором Бутко и представителями КП «Славгорводоканал», получил продолжение.

Виктор Бутко пришел на аппаратное совещание, где зачитал письмо, адресованное городскому голове, правоохранительным органам, а также всей громаде Славянска. Обращение было довольно эмоциональным и изобиловало обвинениями в адрес водоснабжающей организации, большинство из которых можно отнести к риторическим – здесь упоминались и нормы потребления воды, и тарифы, и количество аварий на водопроводных сетях. Начисление его предприятию платы за дождевые и талые воды, из-за которого, собственно, и возникло недоразумение, Виктор Бутко считает безосновательным. Оно-то и стало причиной неподписания договора на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению, из-за чего водоканал намеревался перекрыть «Печатному двору» подачу воды. 

Комментируя выступление, главный инженер «Славгорводоканала» Алексей Шурко заявил, что они действуют исключительно в рамках законодательства, а все спорные вопросы должны решаться в суде. Ответ на заявление Виктора Бутко он пообещал предоставить в установленные законом сроки.

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Комментарии к статье «Конфликт «Печатного двора» с водоканалом стал достоянием общественности»

Инцидент, случившийся на прошлой неделе между директором ОАО «Печатный двор» Виктором Бутко и представителями КП «Славгорводоканал», получил продолжение.

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