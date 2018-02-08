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Фотофакт

50 оттенков снежного

В Славянске вновь будет дорожать проезд

Антон Скворцов
8 февраля 2018 Просмотров: 20 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Тарифы на проезд в автобусах и троллейбусах планируется поднять на 50 копеек.

В Славянске готовится очередное повышение тарифов на проезд в городском общественном транспорте. Согласно расчетам перевозчиков, его стоимость должна увеличиться на 50 копеек – до 3 гривен в троллейбусах и 5 гривен в автобусах.

Первым этапом согласования новых расценок станут общественные слушания, на которых руководители СТрУ и автотранспортных предприятий пообщаются с жителями города. Пройдут они 21 и 23 февраля. Планируется, что в первый день мероприятие будет открыто для всех желающих, на второй день перевозчики пообщаются с представителями городского форума местного развития. Предварительно начало слушаний назначено на 14:00. 

После общественных обсуждений будет опубликован проект соответствующего регуляторного акта. Окончательное решение о повышении тарифов будет приниматься на заседании исполнительного комитета.  

Необходимость увеличения тарифов перевозчики объясняют традиционными причинами – ростом цен на ГСМ, электроэнергию, запчасти, повышением минимальной заработной платы и другими факторами. 

Напомним, что в последний раз тарифы на пассажироперевозки в Славянске поднялись в марте прошлого года. Тогда стоимость проезда в троллейбусах и автобусах увеличилась на одну гривню.

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Комментарии к статье «В Славянске вновь будет дорожать проезд»

В Славянске готовится очередное повышение тарифов на проезд в городском общественном транспорте. Согласно расчетам перевозчиков, его стоимость должна увеличиться на 50 копеек – до 3 гривен в троллейбусах и 5 гривен в автобусах.

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