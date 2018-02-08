|8 февраля 2018
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В Славянске готовится очередное повышение тарифов на проезд в городском общественном транспорте. Согласно расчетам перевозчиков, его стоимость должна увеличиться на 50 копеек – до 3 гривен в троллейбусах и 5 гривен в автобусах.
Первым этапом согласования новых расценок станут общественные слушания, на которых руководители СТрУ и автотранспортных предприятий пообщаются с жителями города. Пройдут они 21 и 23 февраля. Планируется, что в первый день мероприятие будет открыто для всех желающих, на второй день перевозчики пообщаются с представителями городского форума местного развития. Предварительно начало слушаний назначено на 14:00.
После общественных обсуждений будет опубликован проект соответствующего регуляторного акта. Окончательное решение о повышении тарифов будет приниматься на заседании исполнительного комитета.
Необходимость увеличения тарифов перевозчики объясняют традиционными причинами – ростом цен на ГСМ, электроэнергию, запчасти, повышением минимальной заработной платы и другими факторами.
Напомним, что в последний раз тарифы на пассажироперевозки в Славянске поднялись в марте прошлого года. Тогда стоимость проезда в троллейбусах и автобусах увеличилась на одну гривню.
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Комментарии к статье «В Славянске вновь будет дорожать проезд»
В Славянске готовится очередное повышение тарифов на проезд в городском общественном транспорте. Согласно расчетам перевозчиков, его стоимость должна увеличиться на 50 копеек – до 3 гривен в троллейбусах и 5 гривен в автобусах.