В Славянске вновь будет дорожать проезд

В Славянске готовится очередное повышение тарифов на проезд в городском общественном транспорте. Согласно расчетам перевозчиков, его стоимость должна увеличиться на 50 копеек – до 3 гривен в троллейбусах и 5 гривен в автобусах.

Первым этапом согласования новых расценок станут общественные слушания, на которых руководители СТрУ и автотранспортных предприятий пообщаются с жителями города. Пройдут они 21 и 23 февраля. Планируется, что в первый день мероприятие будет открыто для всех желающих, на второй день перевозчики пообщаются с представителями городского форума местного развития. Предварительно начало слушаний назначено на 14:00.

После общественных обсуждений будет опубликован проект соответствующего регуляторного акта. Окончательное решение о повышении тарифов будет приниматься на заседании исполнительного комитета.

Необходимость увеличения тарифов перевозчики объясняют традиционными причинами – ростом цен на ГСМ, электроэнергию, запчасти, повышением минимальной заработной платы и другими факторами.

Напомним, что в последний раз тарифы на пассажироперевозки в Славянске поднялись в марте прошлого года. Тогда стоимость проезда в троллейбусах и автобусах увеличилась на одну гривню.