За 7 лет город получил от приватизации всего 7 миллионов

|8 февраля 2018
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В начале текущего года местное информационное пространство заполонила тема приватизации объектов коммунальной собственности. Резонанс катализировали депутаты, предложившие сократить вынесенный на сессию перечень объектов приватизации. Рекомендацию депутатской комиссии сессия не поддержала, однако уже после заседания тема обновилась.
Напомним, что изначально предполагалось выставить на приватизацию 14 объектов коммунальной собственности, депутатская комиссия просила вычеркнуть из него 4 пункта. В итоге депкорпус утвердил лишь одно изменение – из списка убрали хозяйственную постройку, входящую в имущественный комплекс КУ «Центр культуры и окружающей среды», о чем попросил руководитель учреждения Александр Кашлаков. Остальные здания и помещения остались в перечне и, после прохождения ряда процедур их продадут частным лицам. Возможно, это будет осуществляться через систему ProZorro.
Интересным фрагментом сессионного заседания стало предложение одного из депутатов опубликовать список объектов, приватизированных за последние годы – с указанием фамилий тех, кто эти объекты выкупил. Местные СМИ трактовали такое заявление как попытку сопоставить список новых владельцев и персональный состав городского совета, включая предыдущие созывы. Позже, по просьбе журналистов «ТВ плюс», депутат сказал, что для него важны не персоналии. Главное, чтобы коммунальная собственность не раздавалась «налево и направо», а служила громаде.
Реакция исполкома последовала незамедлительно. Через несколько дней после сессии на сайте горсовета появился список объектов, приватизированных в 2010-2017 гг. Фамилий в нем, конечно, нет, но определенные данные для анализа он все же содержит.
Как гласит документ, в указанный период были приватизированы 42 объекта коммунальной собственности. Наиболее «плодовитым» в количественном и денежном отношении оказался 2010-й, в течение которого были приватизированы 11 объектов, на общую сумму 3,8 млн грн. Отметим, что ни один из последующих годов не может похвалиться полученной от приватизации суммой более 1 млн. Обращает на себя внимание и то, что в 2010 году большая часть объектов относилась к категории «нежилое помещение, встроенное в жилой дом». Таковых за год приватизировано семь. В этом же году через аукцион был приватизирован и самый дорогостоящий лот – недострой на ул. Центральной, 38 (тогда К. Маркса). Городской казне эта сделка принесла 1,8 млн грн. Для полноты картины отметим, что дешевле всего покупателю обошлось нежилое помещение в пер. Светлодарском, 3 (тогда Чубаря), проданное в 2013 году с аукциона за 7,4 тыс. грн.
Если говорить об общей тенденции, то бросается в глаза, что начиная с 2010-го, количество приватизируемых объектов каждый год уменьшается. В 2011-м были приватизированы 7 объектов (общая стоимость 323,5 тыс. грн), в 2012-м – 3 (221 тыс. грн). В 2013-м, правда, динамика была обратной – 9 объектов (989,5 тыс. грн). Но далее тенденция снижения вновь стала доминировать: в 2014-м и 2015-м приватизировано по 4 объекта (547,8 тыс. грн и 421 тыс. грн соответственно), в 2016-м и 2017-м - по 2 объекта (суммарно 205,2 тыс. грн и 525, 1 тыс. грн).
Если сложить приведенные выше цифры, получается, что за 7 лет от приватизации объектов коммунальной собственности город получил чуть больше 7 млн грн. Даже учитывая индексацию, можно сделать вывод, что сегодня эта сумма явно не выглядит впечатляюще. К примеру, только на 2018 год для поддержки КП «Славгорводоканал» депутаты предусмотрели 20 млн грн. В этом контексте рекомендация депутатской группы - не разбазаривать за бесценок собственность громады - звучит вполне обосновано.
Следует отметить, что вместе с перечнем за 2010-2017 гг на сайте горсовета появилась информация о 2007-2010 годах, на протяжении которых приватизировано 12 объектов (суммы продаж не указываются). В этом же сообщении говориться, что за каденцию Вадима Ляха приватизировано всего 3 объекта. Судя по тону публикации, данный факт приписывается мэру в заслугу. Однако не следует забывать, что в ходе обсуждения темы депутатами не раз звучал тезис о том, что основная масса коммунальных объектов уже давно перешла в частные руки. Следовательно, угасание приватизационного процесса говорит лишь о том, что «все украдено до нас» и привлекательных объектов в городе становится все меньше.
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Комментарии к статье «За 7 лет город получил от приватизации всего 7 миллионов»
В начале текущего года местное информационное пространство заполонила тема приватизации объектов коммунальной собственности. Резонанс катализировали депутаты, предложившие сократить вынесенный на сессию перечень объектов приватизации. Рекомендацию депутатской комиссии сессия не поддержала, однако уже после заседания тема обновилась.