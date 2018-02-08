На «куркулей» денег пока нет

|8 февраля 2018
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На очередной сессии Славянский горсовет был вынужден отказать в софинансировании четырем предпринимателям, которые в конце прошлого года стали победителями областного проекта «Украинский донецкий куркуль».
Причиной такого решения стало отсутствие средств в городском бюджете. Миллион гривен, который был предусмотрен на реализацию программы в 2017 году, был распределен между пятью участниками в два этапа, после чего деньги закончились. Следующим победителям конкурса горсовет отвечал отказом. В общей сложности, от ворот поворот получили семеро субъектов малого предпринимательства.
Городской голова Вадим Лях объяснил, что после исчерпания бюджетного лимита местная администрация обращалась к ДонОГА с просьбой не рассматривать на конкурсе участников из Славянска. Однако комиссия просьбам не вняла, в результате чего получился казус.
Ожидается, что в этом году проект получит продолжение. Причем условия его будут несколько изменены. Если в прошлом году местный и областной бюджеты давали денег поровну, то в этом область 70% расходов обещает взять на себя. Доля городского бюджета составит 30%. На реализацию проекта в 2018 году в местной казне планируется по-прежнему предусмотреть 1 миллион гривен (пока эти средства не заложены). При таком раскладе областному бюджету придется раскошелиться уже не на миллион, а на два.
Утешением предпринимателям, которые «пролетели» в прошлом году, может служить возможность получения финансирования в нынешнем. Открытым остается вопрос, придется ли им снова подавать заявки на конкурс, или же они будут зачислены в победители автоматически. По словам Вадима Ляха, данный вопрос зависит от областной администрации.
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• Стартовала регистрация на участие в ВНО
• Понтонный мост в районе бывшей карандашной фабрики станет городской собственностью
• Славянск подаст в ГФРР еще семь проектов
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• Ушел из жизни историк и краевед Анатолий Шамрай
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• За 7 лет город получил от приватизации всего 7 миллионов
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На очередной сессии Славянский горсовет был вынужден отказать в софинансировании четырем предпринимателям, которые в конце прошлого года стали победителями областного проекта «Украинский донецкий куркуль».