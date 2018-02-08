В Славянске и Славянском районе - самые добросовестные плательщики коммунальных услуг

Славянск и Славянский район возглавили рейтинг Донецкой области по уровню оплаты услуг ЖКХ. Такие данные появились на сайте ДонОВГА. Их озвучил департамент экономики.

Согласно обнародованным цифрам, уровень проплаты славянцев за коммунальные услуги составляет 137%. На втором месте с результатом 133,7% - Краматорск. Замыкает тройку лидеров Дружковка. Ее жители оплатили коммунальные услуги на 130,4%. Если судить по рейтингу, хуже всего обстоят дела в прифронтовой Авдеевке. Но и там оплата жителей за коммунальные услуги составляет 69,6%. Кроме авдеевцев, до 100% не дотянули в Новогродовке (86,7%) и Бахмуте (99%).

Еще более обязательными в плане оплаты коммунальных услуг являются жители Славянского района. Там процент проплаты составил 160,2%. Далее следуют Александровский (146,7%) и Волновахский (124,4%) районы. На последнем месте с довольно приличным показателем 97,2% оказался Великоновоселковский район. Интересно, что Покровский район со стопроцентной оплатой занял третье место с конца.