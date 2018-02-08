|8 февраля 2018
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Славянск и Славянский район возглавили рейтинг Донецкой области по уровню оплаты услуг ЖКХ. Такие данные появились на сайте ДонОВГА. Их озвучил департамент экономики.
Согласно обнародованным цифрам, уровень проплаты славянцев за коммунальные услуги составляет 137%. На втором месте с результатом 133,7% - Краматорск. Замыкает тройку лидеров Дружковка. Ее жители оплатили коммунальные услуги на 130,4%. Если судить по рейтингу, хуже всего обстоят дела в прифронтовой Авдеевке. Но и там оплата жителей за коммунальные услуги составляет 69,6%. Кроме авдеевцев, до 100% не дотянули в Новогродовке (86,7%) и Бахмуте (99%).
Еще более обязательными в плане оплаты коммунальных услуг являются жители Славянского района. Там процент проплаты составил 160,2%. Далее следуют Александровский (146,7%) и Волновахский (124,4%) районы. На последнем месте с довольно приличным показателем 97,2% оказался Великоновоселковский район. Интересно, что Покровский район со стопроцентной оплатой занял третье место с конца.
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• В Славянске и Славянском районе - самые добросовестные плательщики коммунальных услуг
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• Задержан насильник 11-летней девочки
• На пожаре погибла пожилая женщина
• Убийца собаки отделался условным сроком
• Будни поселка Сергеевка: в магазине – пиво без разрешения, в частном доме – производство самогона
• Убийцы прихожан протестантской церкви установлены. Но пока недоступны
• Стартовала регистрация на участие в ВНО
• Понтонный мост в районе бывшей карандашной фабрики станет городской собственностью
• Славянск подаст в ГФРР еще семь проектов
• «Чужая» земля может стать славянской через два года
• Предпосылок для отмены карантина пока нет
• Форум местного развития поддержал передачу лагеря и пополнил свои ряды
• Знакомства на сайте VipLviv.com
• Ушел из жизни историк и краевед Анатолий Шамрай
• Почему на Вольной не меняют светофоры
• Для предложенной Кабмином модели реформы в Славянске не хватает семейных врачей
• За 7 лет город получил от приватизации всего 7 миллионов
• Заповедь рыболова-любителя: «В зимней рыбалке главное - вовремя остановиться весной»
• В Славянске вновь будет дорожать проезд
• Каток в Дружковке: весело, но непритязательно
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• Украина уступила Испании в четвертьфинале чемпионата Европы по футзалу
• Финал Всемирной боксерской суперсерии: Александр Усик против Мурата Гассиева
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Комментарии к статье «В Славянске и Славянском районе - самые добросовестные плательщики коммунальных услуг»
Славянск и Славянский район возглавили рейтинг Донецкой области по уровню оплаты услуг ЖКХ. Такие данные появились на сайте ДонОВГА. Их озвучил департамент экономики.